Ukrainan intressissä on Venäjän öljykaupan tyrehdyttäminen, muistuttaa Helsingin yliopiston professori.

Ukrainan ja sen länsinaapurien Unkarin ja Slovakian öljyputkikiistely kummastuttaa kansainvälisen energiakaupan asiantuntijaa.

Ukrainan mukaan venäläistä öljyä sen kautta Unkariin ja Slovakiaan kuljettava Druzhba-putki vaurioitui tammikuun lopussa Venäjän iskussa, minkä vuoksi öljytoimitukset Ukrainan länsinaapureihin ovat olleet yli kuukauden ajan poikki.

Unkari ja Slovakia ovat syyttäneet Ukrainaa viivyttelystä öljyputken korjaamisessa ja toimitusten uudelleenaloittamisessa.

Öljyputkikiistan takia Unkari on jarruttanut EU:ssa Ukrainalle suunnatun 90 miljardin euron suuruisen lainapaketin ja uusimman Venäjää vastaan suunnatun pakotepaketin hyväksymistä.

Turun yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto ihmettelee öljyputken korjaustöiden verkkaista etenemistä, sillä hänen mukaansa putken korjaaminen ei ole varsinaista ”rakettitiedettä”.

– Kyllä tässä selvästi on viivyttelyn ja pelaamisen makua, Liuhto arvioi.

Ukrainan viivyttely ihmetyttää Liuhtoa etenkin, kun maa on varoittanut varojensa loppumisesta, ellei se pikapuoliin saa EU:n 90 miljardin lainapakettia.