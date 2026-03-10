Jääkiekon SM-liigassa käynnistyy tänään runkosarjan viimeinen viikko. Seuraennätykset ovat vaarassa liigan kärkipäässä.

Pelaamatta on vielä kolme tai neljä ottelua joukkueesta riippuen ja runkosarja huipentuu täyteen kierrokseen ensi viikon tiistaina.

Runkosarjan voiton ratkaisevat näillä näkyminen Tappara ja SaiPa. Lappeenrannan keltapaidoille sija 1 tai 2 olisi uusi seuraennätys.

– Kyllä minä jotenkin uskon, että Tappara klaaraa sen. Tapparan materiaali on kova, se joukkue on niin hyvin roolitettu, myös SaiPan viime kausien nousulle valtavan arvostuksen antava MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi toteaa Hockey Night Maanantai -ohjelmassa.

Myös KooKoo tekisi seuraennätyksensä, jos se pysyisi vähintään nykyisellä sijallaan kolmantena.

Kuinka käy taistelussa kärkinelikon sijoituksista ja pudotuspeliviivan ympäristössä sijoilla 12–13? Kuuntele Niemen arviot yllä olevalta videolta. SM-liiga jatkuu tiistaina otteluilla Ilves–HPK ja Ässät–Kiekko-Espoo.