Sisällöt Tomi Einonen Vastaava päätoimittaja Ilkka Ahtiainen Uutispäätoimittaja Mona Haapsaari Julkaisupäällikkö Teemu Niikko Toimituspäällikkö, urheilu Liiketoiminta ja kehitys Jaakko Hietanen Head of Digital Development MTV Uutiset on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita Rallin MM-sarjan 2026 MM-pisteet ja tulokset | MTV Uutiset MM-Ralli MM-ralli 2026: MM-pisteet ja tulokset Oliver Solberg aloitti kauden räväkästi voitolla Monte Carlossa. /All Over Press Julkaistu 21 minuuttia sitten Rallin MM-sarjassa ajetaan 14 kilpailua kaudella 2026. Valmistajien mestaruutta puolustaa Toyota ja kuljettajien MM-titteliä Toyotan Sebastien Ogier. Tähän artikkeliin päivitetään kauden edetessä MM-sarjan pistetilanteet ja osakilpailujen tulokset. MAINOS MM-ralli yksinoikeudella MTV Katsomossa! Ruotsin MM-ralli 12.–15.2. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026. Tallit, autot, kuljettajat ja kartturit | Kisakalenteri ja lähetykset Kuljettajien MM-pisteeet 2026 (1/14):
sija: kuljettaja: talli: pistettä: 1. Oliver Solberg Toyota 32 2. Elfyn Evans Toyota 27 3. Sebastien Ogier Toyota 20 4. Adrien Fourmaux Hyundai 18 5. Thierry Neuville Hyundai 10 6. Takamoto Katsuta Toyota 8 7. Hayden Paddon Hyundai 2 Sami Pajari Toyota 0 Josh McErlean M-Sport 0 Jon Armstrong M-Sport 0 Gregoire Munster M-Sport 0 Taulukossa on huomioitu vain pääluokan kuljettajat. Valmistajien MM-pisteet 2026 (1/14):
sija: talli: pistettä: 1. Toyota 59 2. Hyundai 35 M-Sport 0 MM-osakilpailujen tulokset kaudella 2026: Monte Carlon ralli 22.–25.1.
voittaja: Solberg toinen: Evans kolmas: Ogier MM-sarjan johtaja: Solberg Ruotsin ralli 12.–15.2.
voittaja: toinen: kolmas: MM-sarjan johtaja: Kenian ralli 12.–15.3.
voittaja: toinen: kolmas: MM-sarjan johtaja: Kanariansaarten ralli 23.–26.4.
voittaja: toinen: kolmas: MM-sarjan johtaja: Portugalin ralli 7.–10.5.
voittaja: toinen: kolmas: MM-sarjan johtaja: Japanin ralli 28.–31.5.
voittaja: toinen: kolmas: MM-sarjan johtaja: Kreikan ralli 25.–28.6.
voittaja: toinen: kolmas: MM-sarjan johtaja: Viron ralli 16.–19.7.
voittaja: toinen: kolmas: MM-sarjan johtaja: Suomen ralli 30.7.–2.8.
voittaja: toinen: kolmas: MM-sarjan johtaja: Paraguayn ralli 27.–30.8.
voittaja: toinen: kolmas: MM-sarjan johtaja: Chilen ralli 10.–13.9.
voittaja: toinen: kolmas: MM-sarjan johtaja: Sardinian ralli 1.–4.10.
voittaja: toinen: kolmas: MM-sarjan johtaja: Saudi-Arabian ralli 11.–14.11.
voittaja: toinen: kolmas: MM-sarjan johtaja: