Oppositiopuolue keskusta esittää, että ydinaseiden sijoittaminen Suomeen kiellettäisiin puolueiden yhteisellä julkilausumalla. Hallitukselle esitys kelpaisi, mutta suurimmalle oppositiopuolueelle SDP:lle ei. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sdp.) pitää julistusta pelkkänä ”viikunanlehtenä”.

Keskustan puheenjohtaja ja edellisen hallituksen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) esitti tänään, että ydinaseiden sijoittaminen Suomeen ainakin rauhan aikana kiellettäisiin eduskuntapuolueiden yhteisellä lausumalla.

Taustalla on hallituksen esitys, jolla ydinaseiden täyskielto on tarkoitus poistaa nykyisestä ydinenergialaista.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) suhtautui esitykseen tuoreeltaan myönteisesti. Häkkänen korosti, että valtiojohto on koko ajan vakuuttanut, ettei ydinaseita ole tarkoitus sijoittaa Suomeen.

Sen sijaan lakiin kirjatun täyskiellon purkamista ulkopoliittinen johto pitää tarpeellisena, jotta Naton pelote voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti ja Suomen turvallisuutta lisätä.

SDP vaatii rajoituksia myös lakitekstiin

SDP:lle poliittinen kieltojulistus ei kuitenkaan riitä. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sdp.) kuvasi sitä pelkäksi ”viikunanlehdeksi”.

SDP haluaa ydinaserajoituksia myös lakiin ja vaatii hallitusta aloittamaan uuden lain valmistelun alusta yhdessä oppositiopuolueiden kanssa.

Ryhmänjohtaja Tuppuraisen mielestä ydinaserajoitusten on oltava näkyvillä myös lakitekstissä.

– Nämä rajoitukset ovat selkeästi parlamentin yhteistyöllä valmisteltava ja luotava Suomen yhteinen näkemys. Mikään poliittinen julistus ei pysty sitä korvaamaan, sanoo Tuppurainen.

Keskustan Kaikkonen perusteli esitystään myös Ruotsin, Tanskan ja Norjan malleilla, joissa ydinaserajoituksia on tehty juuri poliittisilla julistuksilla.

Tuppurainen ja SDP eivät perustelua hyväksy.

– Mikäli sellaiseen päädyttäisiin, niin Suomi poikkeaisi pohjoismaisesta linjasta, jossa SDP pitäisi perusteltuna erityisesti tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa pysytellä, toteaa Tuppurainen.

Ydinasekiista jatkuu eduskunnassa

Nyt näyttääkin siltä, että SDP, vihreät ja vasemmistoliitto jatkavat hallituksen lakiesityksen ankaraa arvostelua sen eduskuntakäsittelyn aikana.

Tuppurainen antaa ymmärtää, että ilman muutoksia SDP ei tule ydinaserajoitusten vähentämistä hyväksymään.

– Tämä lainsäädäntö pitäisi käydä yhdessä lävitse. Mikäli hallitus ei tätä tee, vaan tuo esityksen eduskuntaan ja vie sen lävitse ja kaikki rajoitukset poistetaan, niin ei SDP sellaista voi olla tukemassa, ilmoittaa Tuppurainen.

Mikäli hallitus ei suostu muuttamaan esitystään, SDP tulee Tuppuraisen mukaan todennäköisesti esittämään oman vaihtoehtonsa lain lopullisessa käsittelyssä.

Hallitus saa lain hyväksyttyä myös joko omin voimin tai vielä selvemmin keskustan tuella.

Erimielisyys olisi kuitenkin harmillista, sillä turvallisuuspolitiikan kysymyksissä Suomessa on perinteisesti pyritty mahdollisimman suureen yksimielisyyteen.

Myös keskustan Antti Kaikkonen perusteli esitystään osin juuri yhteisymmärryksen tarpeella nyt, kun ajat ovat muutenkin tuuliset.