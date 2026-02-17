MM-rallikausi 2026 on alkanut Toyotan lähes täydellisellä dominoinnilla. Kolmoisvoitot Monte Carlossa ja Ruotsissa olivat koko MM-historian mittapuulla lähes ennennäkemätön saavutus.

Tänä vuonna jo MM-sarjan ennätystä sivuavaa kymmenettä valmistajien maailmanmestaruuttaan tavoitteleva Toyota on ottanut kovimmalta kilpailijaltaan Hyundailta luulot pois heti ensimmäisissä osakilpailuissa.

Japanilaisvalmistajan autoilla ajettiin kolmoisvoitto niin Monte Carlossa kuin Ruotsissa, jossa itse asiassa jopa neljä ensimmäistä sijaa menivät Toyotalla ajaville kuljettajille.

Montessa järjestys oli Oliver Solberg, Elfyn Evans, Sebastien Ogier. Ruotsissa tulostaulukon ensimmäiset rivit miehitettiin järjestyksessä Evans, Takamoto Katsuta, Sami Pajari – ja neljäntenä Solberg.

Edellinen ja tähän saakka ainoa kerta MM-sarjan historiassa, kun yhden ja saman automerkin kuljettajat valtasivat kolme ensimmäistä sijaa kauden kahdessa ensimmäisessä osakilpailussa, oli nähty vuonna 1984.

Tuolloin asialla oli Audi.

Monte Carlossa Audi-kuljettajat ottivat kolmoisvoiton järjestyksessä Walter Röhrl, Stig Blomqvist, Hannu Mikkola, ja kaksi viikkoa myöhemmin Ruotsissa järjestys oli Blomqvist, Michele Mouton, Per Eklund.

Audin voittokulku jatkui tuolloin vielä kauden kolmannessakin kisassa Portugalissa, kun voiton vei Mikkola, mutta kaksi muuta palkintosijaa menivät tässä kisassa jo Lancialle.

Jos siis Toyota nyt onnistuisi kolmoisvoitossa maaliskuun puolivälissä Keniassa ajettavassa Safari-rallissa, jossa talli saavutti vuosina 2022–2023 neloisvoitot, kyseessä olisi ensimmäinen kerta MM-sarjan historiassa, kun yhdellä ja samalla automerkillä vallataan kaikki palkintosijat kauden kolmessa ensimmäisessä osakilpailussa.

Toyota johtaa valmistajien MM-sarjaa nyt 51 pisteen marginaalilla toisena olevaan, suorituskykynsä kanssa täysin hukassa olevaan Hyundaihin nähden.

Toyota on kerännyt 117 pistettä 120:stä mahdollisesta. Maksimipisteet jäivät ottamatta vain Ruotsin Power Stagella, jossa Hyundain Thierry Neuville oli 0,1 sekuntia nopeampi kuin Katsuta ja 0,4 sekuntia nopeampi kuin Evans.

Viime kauden Toyota aloitti pisteiden suhteen vieläkin paremmin koottuaan kahdesta ensimmäisestä kisasta täydet 120 pistettä.