Florida Panthersin päävalmentaja Paul Maurice intoutui heittämään vitsiä harjoitusvahvuuteen palanneesta Aleksander Barkovista.

Koko alkukauden polvivamman vuoksi loukkaantuneena ollut Barkov liittyi tiistaina ensimmäistä kertaa joukkueensa harjoitusvahvuuteen, vaikkakin vielä kontaktin kieltävässä paidassa.

Keskiviikkona Barkov luisteli mediatietojen mukaan osissa harjoitteissa puolustajana. Päävalmentaja Paul Maurice intoutui kertomaan lisää siitä, miten Barkovin harjoitukset ovat sujuneet lähes kuuden kuukauden tauon jälkeen.

– Hän on ollut sivussa kuusi kuukautta ja hänen ajoituksensa on uskomaton, Maurice kehuu.

Jo kolmesti NHL:n parhaana puolustavana hyökkääjänä palkitun Barkovin puolustustaidot saivat Mauricen vitsailemaan.

– Minä luulen, että peluutamme häntä hyökkääjänä siihen asti, kun hän on 39-vuotias. Sen jälkeen heitämme hänet puolustajaksi vielä kuudeksi vuodeksi. Se on tavoitteeni, Maurice heittää pilke silmäkulmassa.