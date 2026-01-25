Toyotan Oliver Solberg ajoi ylivoimaiseen voittoon uuden rallikauden avanneessa Monte Carlon MM-rallissa. Ykkössija on ensimmäistä kauttaan Toyotan tehdastiimissä ajavalle 24-vuotiaalle ruotsalaiselle uran toinen.
Solberg hallitsi rallia heti avauspäivästä lähtien ja miehitti kärkisijaa toiselta erikoiskokeelta aina maaliin asti. Ruotsalaisen kisaan mahtui myös liuta läheltä piti -tilanteita, mutta lopulta hän selvisi maaliin ongelmitta.
Maalissa tunteet ottivat vallan.
– En ymmärrä tätä. Tämä on taas yksi tunteikas päivä. Vaikein ralli, jonka olen ajanut elämässäni. Ensimmäinen rallini tällä autolla asfaltilla, ja voitamme koko kisan.
Vuoden 2003 maailmanmestari, Solbergin Petter-isä nappasi poikansa halaukseen kesken haastattelun.
Kisassa toiseksi sijoittunut Toyota-tallikaveri Elfyn Evans jäi Solbergista lopulta 51,7 sekuntia. Sebastien Ogier oli kolmas ja venytti näin palkintopalliputken kotikisassaan 14 vuoden mittaiseksi.
Evans nappasi täyden pistepotin sekä sunnuntain yhteisajoista että rallin päättäneeltä Power Stagelta. Solberg johtaa MM-sarjaa viiden pisteen erolla, kun kausi jatkuu helmikuun puolivälissä hänen kotimaassaan.
EK 17 La Bollene-Vesubie / Moulinet 2 (23,45 km):
|sija:
|kuljettaja:
|talli:
|aika/ero:
|1.
|Elfyn Evans
|Toyota
|20.06,7
|2.
|Oliver Solberg
|Toyota
|+6,5
|3.
|Sebastien Ogier
|Toyota
|+17,3
|4.
|Adrien Fourmaux
|Hyundai
|+18,1
|5.
|Takamoto Katsuta
|Toyota
|+43,3
|6.
|Thierry Neuville
|Hyundai
|+44,8
|7.
|Hayden Paddon
|Hyundai
|+46,5
Sunnuntain tulokset 4/4 ek:n jälkeen:
|sija:
|kuljettaja:
|talli:
|aika/ero:
|1.
|Elfyn Evans
|Toyota
|1.08.17,4
|2.
|Adrien Fourmaux
|Hyundai
|+3,9
|3.
|Oliver Solberg
|Toyota
|+7,5
|4.
|Sebastien Ogier
|Toyota
|+44,4
|5.
|Takamoto Katsuta
|Toyota
|+1.36,0
Lopputulokset 17/17 ek:n jälkeen:
|sija:
|kuljettaja:
|talli:
|aika/ero:
|1.
|Oliver Solberg
|Toyota
|4.24.59,0
|2.
|Elfyn Evans
|Toyota
|+51,7
|3.
|Sebastien Ogier
|Toyota
|+2.02,1
|4.
|Adrien Fourmaux
|Hyundai
|+5.59,2
|5.
|Thierry Neuville
|Hyundai
|+10.29,8
|6.
|Leo Rossel
|Citroën (WRC2)
|+12.58,4
|7.
|Takamoto Katsuta
|Toyota
|+13.05,4
|8.
|Roberto Dapra
|Skoda (WRC2)