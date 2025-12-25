Rallin MM-sarjan WRC-luokkaan osallistuvat kaudella 2026 Toyota, Hyundai ja M-Sport.
Valmistajien mestaruutta puolustaa Toyota ja kuljettajien MM-titteliä japanilaistiimin suurmestari Sebastien Ogier. Ranskalainen ajaa myös vuonna 2026 osittaisen kauden, mutta hän voi tilaisuuden tullen tavoitella myös historiallista kymmenettä maailmanmestaruuttaan.
Pääluokan suomalaisedustukseen on tullut muutoksia. Kalle Rovanperä lähti jahtaamaan formulaunelmaansa. Toyotalla täyden kalenterin ajavan Sami Pajarin lisäksi tositoimissa nähdään Hyundaille osa-aikakuskiksi palaava Esapekka Lappi.
Pajarilla ja Lapilla on mahdollisuus nostaa suomalainen ralliosaaminen haamurajaan tammikuussa Monte Carlossa käynnistyvällä kaudella. Suomalaiset rallikuskit ovat nimittäin saavuttaneet MM-sarjassa yhteensä 198 voittoa, joten 200 ykkösijan rajapyykki on lähellä. Tilaston kärjessä on Ranska (214) pitkälti Ogierin (67 voittoa) ja Sebastien Loebin (80) ansiosta.
Toyota
Kuljettajat ja kartturit:
Elfyn Evans (33), Iso-Britannia / Scott Martin, Iso-Britannia
Takamoto Katsuta (18), Japani / Aaron Johnston, Irlanti
Oliver Solberg (99), Ruotsi / Elliott Edmondson, Iso-Britannia
Sami Pajari (5), Suomi / Marko Salminen, Suomi
Sebastien Ogier (1), Ranska / Vincent Landais, Ranska*
*ajaa osan kaudesta
Auto: Toyota GR Yaris Rally1
Hyundai
Kuljettajat ja kartturit:
Thierry Neuville (11), Belgia / Martijn Wydaeghe, Belgia
Adrien Fourmaux (16), Ranska / Alexandre Coria, Ranska
Esapekka Lappi (4), Suomi / Enni Mälkönen, Suomi*
Dani Sordo (6), Espanja / Candido Carrera, Espanja*
Hayden Paddon (20), Uusi-Seelanti / John Kennard, Uusi-Seelanti*
*ajaa osan kaudesta
Auto: Hyundai i20 N Rally1
M-Sport Ford
Kuljettajat ja kartturit:
Josh McErlean, Irlanti (55) / Eoin Treacy, Irlanti
Jon Armstrong, Irlanti / Shane Byrne, Irlanti
Auto: Ford Puma Rally1
Suluissa kuljettajien kilpailunumerot.