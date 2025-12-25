Rallin MM-sarjan WRC-luokkaan osallistuvat kaudella 2026 Toyota, Hyundai ja M-Sport.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Kausi 2026 käyntiin Monte Carlossa 22. tammikuuta. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.

Valmistajien mestaruutta puolustaa Toyota ja kuljettajien MM-titteliä japanilaistiimin suurmestari Sebastien Ogier. Ranskalainen ajaa myös vuonna 2026 osittaisen kauden, mutta hän voi tilaisuuden tullen tavoitella myös historiallista kymmenettä maailmanmestaruuttaan.

Pääluokan suomalaisedustukseen on tullut muutoksia. Kalle Rovanperä lähti jahtaamaan formulaunelmaansa. Toyotalla täyden kalenterin ajavan Sami Pajarin lisäksi tositoimissa nähdään Hyundaille osa-aikakuskiksi palaava Esapekka Lappi.

Pajarilla ja Lapilla on mahdollisuus nostaa suomalainen ralliosaaminen haamurajaan tammikuussa Monte Carlossa käynnistyvällä kaudella. Suomalaiset rallikuskit ovat nimittäin saavuttaneet MM-sarjassa yhteensä 198 voittoa, joten 200 ykkösijan rajapyykki on lähellä. Tilaston kärjessä on Ranska (214) pitkälti Ogierin (67 voittoa) ja Sebastien Loebin (80) ansiosta.

Toyota

Kuljettajat ja kartturit:

Elfyn Evans (33), Iso-Britannia / Scott Martin, Iso-Britannia

Takamoto Katsuta (18), Japani / Aaron Johnston, Irlanti

Oliver Solberg (99), Ruotsi / Elliott Edmondson, Iso-Britannia

Sami Pajari (5), Suomi / Marko Salminen, Suomi

Sebastien Ogier (1), Ranska / Vincent Landais, Ranska*

*ajaa osan kaudesta

Auto: Toyota GR Yaris Rally1

Hyundai

Kuljettajat ja kartturit:

Thierry Neuville (11), Belgia / Martijn Wydaeghe, Belgia

Adrien Fourmaux (16), Ranska / Alexandre Coria, Ranska

Esapekka Lappi (4), Suomi / Enni Mälkönen, Suomi*

Dani Sordo (6), Espanja / Candido Carrera, Espanja*

Hayden Paddon (20), Uusi-Seelanti / John Kennard, Uusi-Seelanti*

*ajaa osan kaudesta

Auto: Hyundai i20 N Rally1

M-Sport Ford

Kuljettajat ja kartturit:

Josh McErlean, Irlanti (55) / Eoin Treacy, Irlanti

Jon Armstrong, Irlanti / Shane Byrne, Irlanti

Auto: Ford Puma Rally1

Suluissa kuljettajien kilpailunumerot.