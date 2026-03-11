Parkkali kertoo, että sosiaalisessa mediassa paljon huomiota keränneet videot ovat saaneet innostuksen hänelle tärkeästä asiasta – rullaluistelusta.

Viime viikkoina sosiaalisessa mediassa on puhuttanut erityisesti somevaikuttaja Jaakko Parkkalin tekemät videot, joissa hän rullaluistelee tämän vuoden Uuden musiikin kilpailun (UMK) voittokappaleen tahtiin.

Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Wienin Euroviisuihin lähtevä Liekinheitin soi taustalla, kun Parkkali rullaluistelee ja tanssii kotonaan usealla videolla. Osalla videoista on satojatuhansia katselukertoja.

Parkkali sanoo, että hän on aina pitänyt rullaluistelusta ja luistimet löytyivätkin häneltä kotoaan jo ennestään.

– Käyn kesäisinkin ulkona rullaluistelemassa ja pelaan rullalätkää, taustoittaa Parkkali, jolta löytyy myös useiden vuosien ajalta jääkiekkotaustaa.

Parkkali kertoo rullaluistelleensa asunnossaan jo ennen nyt tekemiään videoita. Ensimmäisen rullaluisteluvideon hän julkaisi UMK:n finaalipäivänä, lauantaina 28. helmikuuta.

– Mä laitoin rullat jalkaan, luistelin ja fiilistelin. Sitten laitoin Peten ja Lindan Liekinheittimen soimaan.

– Tein siitä nopean Tiktok-klipin ja lähdin salille. Ei siinä mitään ihmeempää.

Katso videoita Parkkalin rullaluistelusta artikkelin alusta.

Videon suosion innoittamana syntyi myös uusia videoita ja uudemmissa versioissa Parkkali on myös öljynnyt itseään.

– Tämä lähti siten – kuten moni muukin somejuttuni – että jostain omasta intohimon asiasta, tässä tapauksessa rullaluistelusta, syntyy yleensä se hyvä sisältö.

Videot ovat saaneet Parkkalin mukaan todella hyvän vastaanoton ja paljon huomiota.

– Todella moni on puhunut tästä maailman ajasta ja maailmantilanteesta, miten maailmassa tapahtuu hurjia asioita. Mutta nämä videot ovat piristäneet ja tuoneet tuollaisille uutisille ja kaikelle muulle sisällölle vastakohdan.

Hän sanoo myös saaneensa kehuja rullaluistelutaidoistaan.

– Olen ollut siitä ylpeänä, että lapsuuden ajat ja 2000-luvun alun lätkäpelit maksavat nyt takaisin kaatumiset ja haavat.

"Moni on elänyt mukana tätä"

Parkkalin tekemät videot ottivat myös uusia kierroksia, kun Parkkonen ja Lampenius julkaisivat omille sometileilleen oman versionsa Parkkalin tuotoksesta. Videolla Parkkonen rullaluistelee, ja Lampenius soittaa viulua korkokengät jalassa.

Parkkalin mukaan myös tämä – ja kaikki huomio ylipäätään videoiden ympärillä – on tuntunut mahtavalta.

– On tosi makeeta, että artistitkin ovat huomioineet sen.

Kun video julkaistiin, kertoo Parkkali saaneensa lukuisia viestejä aiheesta.

– Moni on elänyt mukana tätä, niin kaverit kuin seuraajatkin. On ollut kyllä ihan fantastisia päiviä elää rullaluistimet jalassa.

Viime päivinä Parkkali on julkaissut videoista myös uudenlaisia versioita. Yhdellä nähdään esimerkiksi Parkkali rullaluistelemassa tanssitangon kanssa kappaleen tahtiin.

Hän sanookin, että uusia suunnitelmia on edelleen luvassa. Hän kertoo lähtevänsä ensi viikolla matkalle, mutta rullaluistimet ovat tulossa reissuun mukaan.

– Tässä pitää mennä ihan päivä kerrallaan, että katsotaan jaksaako ensi maanantaina kukaan enää katsoa rullaluistelua.

Vaikka innostus videoiden ympärillä laantuisikin, lajia Parkkali sanoo jatkavansa silti.

– Se on itselle rakas harrastus, hän summaa.