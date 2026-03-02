Teemu Suninen väittää suoraan, että hän olisi ansainnut MM-rallissa Ott Tänakin tyhjäksi jättämän Hyundai-kuskipaikan.
Maailmanmestari Tänak hyvästeli MM-sarjan Kalle Rovanperän tavoin viime vuonna. Näin Hyundaille avautui kuljettajapaikka, jonka täyttäjiksi nostettiin useampia ehdokkaita – joukossa myös tallissa satunnaisia kisoja kausina 2021 ja 2023 ajanut Suninen.
Hyundai kuitenkin päätti pestata kolmanteen autoonsa kolme kuskia. Esapekka Lappi, Dani Sordo ja Hayden Paddon jakavat kuorman.
– Se oli todella iso pettymys.