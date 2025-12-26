Rallin MM-sarjan WRC-luokassa ajetaan 14 osakilpailua kaudella 2026. MTV Urheilu esittää kauden kaikki erikoiskokeet suorina lähetyksinä.
Kausi 2026 käyntiin Monte Carlossa 22. tammikuuta.
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.
Vuoteen 2025 verrattuna uutena kisana tulee mukaan Kroatian MM-ralli, joka korvaa Saksassa, Itävallassa ja Tshekissä ajetun Keski-Euroopan osakilpailun.
Sardinian ja Japanin MM-rallit vaihtavat keskenään paikkoja kalenterissa. Tämä muutos sekä Kroatian kisan järjestäminen tutulla paikallaan huhtikuussa tyhjentävät kalenterin toisen puolikkaan asvalttikisoista.
Kesäkuun lopussa ajettava Kreikan MM-ralli käynnistää seitsemän sorakisan putken kaudella 2026.Worldwide copyright: TGR WRT/McKlein
Kausi 2026 päättyykin erittäin harvinaiseen seitsemän sorakilpailun putkeen. Näin on käynyt edellisen kerran vuonna 2006.
MM-rallin kisakalenteri 2026
|Ajankohta
|Ralli
|Pinnoite
|22.–25.1.
|Monte Carlo
|sekoitus
|12.–15.2.
|Ruotsi
|lumi
|12.–15.3.
|Safari, Kenia
|sora
|9.–12.4.
|Kroatia
|asvaltti
|23.–26.4.
|Kanariansaaret
|asvaltti
|7.–10.5.
|Portugali
|sora
|28.–31.5.
|Japani
|asvaltti
|25.–28.6.
|Akropolis, Kreikka
|sora
|16.–19.7.
|Viro
|sora
|30.7.–2.8.
|Suomi
|sora
|27.–30.8.
|Paraguay
Muutokset kilpailukalenteriin ovat mahdollisia.