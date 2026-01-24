Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela toteaa MTV:n Uutisextran haastattelussa, että presidentti Donald Trumpin toiminta on horjuttanut luottamusta Yhdysvaltoihin. Euroopan ja Suomen puolustusta on siksi vahvistettava.
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela (vas.) ei ole vakuuttunut, että presidentti Donald Trumpin aiheuttama Grönlanti-kriisi olisi kokonaan ohi.
– Täytyy sanoa, että epäilen, että se olisi lopullisesti selvitetty, mutta onneksi ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, että tilanne on ikään kuin rauhoittunut, kuvailee Koskela Grönlannin tilannetta MTV:n Uutisextrassa.
Koskelan mielestä siihenkin pitää varautua, että kriisin uudelleen kärjistyminen voi johtaa harkintaan Suomen ja Yhdysvaltojen jäänmurtajakauppojen perumisesta.
Julkisuudessa olleet tiedot siitä, että hän olisi jo ehdottanut kauppojen perumista Koskela toteaa vääriksi.
Toiveena vahvempi Eurooppa
Presidentti Trumpin äkkiväärät toimet ovat horjuttaneet myös Minja Koskelan luottamusta Yhdysvaltoihin. Vasemmistoliiton puheenjohtaja korostaa nyt eurooppalaisen yhteistyön tärkeyttä.
– En ajattele, että Nato olisi tässä ikään kuin hajoamassa, mutta kyllä minä ajattelen niin, että meidän pitää vahvistaa yhteistyötä niiden liittolaisten kanssa, jotka ovat kaikin puolin olleet luotettavia, sanoi Koskela.