Vasemmiston kannatus on nyt korkeimmalla tasolla koko 15 vuoden mittaushistorian aikana.
SDP jatkaa edelleen suosituimpana puolueena, käy ilmi Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta.
SDP:n kannatus on nyt 25,1 prosenttia. Toisena on kokoomus, jonka kannatus laski 17,9 prosenttiin. Puolueelle 18 prosentin rajan alittaminen on heikoin tulos koko pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituskauden aikana.
Kolmantena on keskusta 14,1 prosentin ja neljäntenä perussuomalaiset 13,0 prosentin kannatuksella. Kummankin tulos heikkeni hieman edellisestä mittauksesta.
Viidenneksi suosituin oli vasemmistoliitto 10,4 prosentilla. Puolueen kannatus on nyt korkeimmalla tasolla koko 15 vuoden mittaushistorian aikana.
Verian toteutti kyselyn internetpaneelissa tammi-helmikuussa. Siihen haastateltiin yli 4 000 ihmistä. Virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.