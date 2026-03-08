Oppositio on arvostellut hallitusta siitä, että ydinaserajoitusten purkamista olisi pitänyt käsitellä yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kesken. SDP, vasemmistoliitto ja vihreät ovat ilmoittaneet vastustavansa muutoksia.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastaa opposition arvosteluun parlamentaarisen valmistelun puutteesta ydinaserajoitusten purkamisessa.

Orpon mukaan asia päätettiin tarkoituksella pitää hyvin pienessä piirissä tietovuotojen ehkäisemiseksi.

Hän sanoi Naistenpäivän marssin yhteydessä Helsingissä, että asiaa oli käsitelty noin vuoden ajan ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa yhdessä tasavallan presidentin kanssa.

– Nyt kun tämä valmistui, niin siinä vaiheessa tehtiin päätös, miten edetään. Korostan sitä, että kaikki eduskuntaryhmät tulevat tulevan viikon aikana saamaan turvatiloissa täydellisen briefin (katsauksen) tähän. Uskon, että se taittaa tätä kritiikkiä, kun kaikki saavat riittävästi tästä tietoa.