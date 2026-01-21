Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Ainakin Ruotsi, Norja ja Ranska ovat jo kieltäytyneet Trumpin kutsusta.

– Mielestäni Suomen tulee löytää muita, parempia tapoja auttaa palestiinalaisia ja vaikuttaa Palestiinan rauhaan sekä kahden valtion mallin edistämiseen, vihreiden puheenjohtaja Virta toteaa.

– En näe edellytyksiä Suomen osallistumiselle tämänkaltaisiin erittäin epädemokraattisiin hankkeisiin, joissa ei näytä olevan mitään tasaveroisia vaikutusmahdollisuuksia eikä demokraattista päätöksentekoa! SDP:n puheenjohtaja Lindtman viestittää.

Suomen ei pidä lähteä mukaan Gazan väliaikaista hallintoa valvovaan Donald Trumpin perustamaan "rauhanneuvostoon", sanovat oppositiojohtajat MTV Uutisille.

Oppositiojohtajat Antti Lindtman, Sofia Virta ja Minja Koskela kertovat MTV Uutisille, etteivät kannata Suomen osallistumista Donald Trumpin Gaza-neuvostoon.

Suomen ei pidä lähteä mukaan Gazan väliaikaista hallintoa valvovaan Donald Trumpin perustamaan "rauhanneuvostoon", sanovat oppositiojohtajat MTV Uutisille.

Suomen ei pidä lähteä mukaan Gazan väliaikaista hallintoa valvovaan Donald Trumpin perustamaan "rauhanneuvostoon", sanovat oppositiojohtajat MTV Uutisille.

"Olisihan se iso muutos Suomen Venäjä-politiikkaan"

Osallistujamailta on myös pyydetty miljardin dollarin eli noin 860 miljoonan euron kynnysrahaa. Trump itse olisi neuvoston elinikäinen puheenjohtaja, ja neuvostolla olisi roolia tulevaisuudessa myös muiden konfliktien jälkimainingeissa.

Trump on lähettänyt kymmenille valtionjohtajille kutsun rauhanneuvostoon. Joukossa ovat tiedettävästi esimerkiksi Venäjän Vladimir Putin ja Valko-Venäjän Aljaksandar Lukashenka .

– Olisihan se myös aika iso muutos Suomen Venäjä-politiikkaan, jos yhtäkkiä istumme samaan pöytään sotarikollinen Putinin kanssa, Virta huomauttaa.

Palestiinalaisten edustusta ei julkisuudessa olevien tietojen mukaan ole kutsuttu neuvostoon, mikä häiritsee vasemmistoliiton Koskelaa.

– Julkisen tiedon perusteella kokonaisuus vaikuttaa Donald Trumpin henkilökohtaiselta projektilta, jolla ei ole niinkään tekemistä rauhan rakentamisen kuin Amerikka-keskeisen maailmankuvan rakentamisen ja Yhdysvaltojen taloudellisten intressien turvaamisen kanssa, Koskela toteaa.