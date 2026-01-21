Oppositiojohtajat Antti Lindtman, Sofia Virta ja Minja Koskela kertovat MTV Uutisille, etteivät kannata Suomen osallistumista Donald Trumpin Gaza-neuvostoon.
Suomen ei pidä lähteä mukaan Gazan väliaikaista hallintoa valvovaan Donald Trumpin perustamaan "rauhanneuvostoon", sanovat oppositiojohtajat MTV Uutisille.
– En näe edellytyksiä Suomen osallistumiselle tämänkaltaisiin erittäin epädemokraattisiin hankkeisiin, joissa ei näytä olevan mitään tasaveroisia vaikutusmahdollisuuksia eikä demokraattista päätöksentekoa! SDP:n puheenjohtaja Lindtman viestittää.
– Mielestäni Suomen tulee löytää muita, parempia tapoja auttaa palestiinalaisia ja vaikuttaa Palestiinan rauhaan sekä kahden valtion mallin edistämiseen, vihreiden puheenjohtaja Virta toteaa.
– Näillä tiedoilla en voi mitenkään kannattaa, että Suomi olisi mukana, vasemmistoliiton puheenjohtaja Koskela linjaa.
Lindtman: Hyvä, että otetaan rauhassa aikaa
Ainakin Ruotsi, Norja ja Ranska ovat jo kieltäytyneet Trumpin kutsusta.
Suomen valtiojohto on toistaiseksi pitänyt vaihtoehtojaan auki eikä ole vastannut presidentti Trumpin kutsuun.
Lindtman toteaa erikseen pitävänsä oikeana tasavallan presidentti Alexander Stubbin linjausta "ottaa rauhassa aikaa kannanmäärittelyyn".
Myös keskustan Antti Kaikkonen tiedotti tänään, ettei Suomen pidä hänenkään mielestä osallistua neuvostoon.