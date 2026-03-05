Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela arvostelee kovasanaisesti ydinase-esityksen käsittelyprosessia ja sitä, ettei asiasta ole päästy kunnolla keskustelemaan.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo, että puolueella on edelleen selkeä kanta ydinaserajoitteiden purkamiseen.

– Me emme kannata näiden rajoitteiden purkamista. Me puhumme ydinaseista nyt. Tämä on erittäin vakava ja erittäin iso kysymys, Koskela sanoi toimittajille eduskunnassa torstaina.

Hallitus esittää lakimuutosta, jonka mukaan ydinräjähteiden tuominen Suomeen ja niiden kuljettaminen Suomen kautta olisi mahdollista, mikäli se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustamiseen. Asiasta kertoo tiedotustilaisuudessa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.). Häkkäsen mukaan Suomi ei tavoittele ydinasetta alueelleen, eikä tällaista ole Natossa suunnitteilla.

Koskela sanoi ennen tilaisuutta, että vasemmistoliitto ei tule missään nimessä esitystä hyväksymään. Hänen mukaansa puolueen eduskuntaryhmä on asiassa täysin yksimielinen. Koskela arvosteli myös tulevan esityksen käsittelyprosessia ja sitä, ettei asiasta ole päästy kunnolla keskustelemaan.

– Jos tällaisella aikataululla tuodaan tällaisia esityksiä, mistä ei ehditä kunnolla keskustelemaan, niin kyllä minulla herää hyvin suuria kysymyksiä kokoomuksen kyvystä hoitaa parlamentaarisia prosesseja. Tämä on minun mielestäni pohjanoteeraus.