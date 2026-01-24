Muiden kuin Yhdysvaltojen joukot "pysyivät vähän kauempana" taisteluista Afganistanissa, väitti Trump torstaina. Väite on pöyristyttänyt Nato-kumppaneita, joiden kansalaisia kuoli taisteluissa.
Myös Tanskan pääministeri Mette Frederiksen arvostelee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin paljon huomiota herättäneitä kommentteja, joissa tämä vähätteli Nato-kumppanien joukkojen toimintaa Afganistanissa.
Frederiksen sanoo Facebook-päivityksessään, ettei presidentin kommentteja voi hyväksyä. Hän painottaa Tanskan olleen yksi niistä Nato-maista, joiden menetykset olivat väestöön suhteutettuna suurimpia.
– On sietämätöntä, että Yhdysvaltain presidentti epäilee liittoutuneiden sotilaiden ponnisteluja Afganistanissa, Frederiksen kirjoittaa.
Afganistanin sodassa kuoli noin 3 500 länsiliittolaisten sotilasta, joista 2 456 oli yhdysvaltalaisia, 457 brittejä ja yli 40 tanskalaisia.
Tanskalaisten veteraanien yhdistys aikoo järjestää viikon päästä lauantaina mielenilmauksen Kööpenhaminassa Trumpin kommentteja vastaan.
