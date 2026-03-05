Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomi ei tavoittele ydinasetta alueelleen, eikä tällaista ole Natossa suunnitteilla.

Suomen puolustuspoliittisessa historiassa käännettiin torstaina uutta sivua, kun hallitus kertoi esittävänsä lakimuutosta, joka toisi päätökseensä Suomen vuosikymmeniä vanhan ehdottoman ydinasekiellon.

Hallituksen esityksen mukaan ydinräjähteiden tuominen Suomeen ja niiden kuljettaminen Suomen kautta olisi jatkossa mahdollista, mikäli se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.

MTV Uutisten politiikan toimittaja Ossi Rajala kertoo, että lainsäädännön ei haluta rajoittavan Naton ydinasepelotetta Suomessa.

Hän kuvailee muutoksen Suomen perinteiseen linjaan olevan iso, vaikka käytännön tasolla suurta dramatiikkaa ei ole odotettavissa.

– Suomi ei ole aktiivisesti havittelemassa tänne ydinaseita. Niitä ei tänne haluta, paitsi jos olisi todella poikkeuksellinen tilanne, hän kertoo.

Hän kertoo lakiesitystä perusteltavan sillä, että hallituksessa halutaan "Natosta kaikki hyöty irti".

Kallionpää: Merkittävä päätös tunnetasolla

MTV:n politiikan toimittajan Vesa Kallionpään mukaan päätös on merkittävä "tunteen ja teorian tasolla".

– Ja ehkä se on YYA-Suomen ja kylmän sodan ajan kokeneille ihmisille pelottavakin kysymys. Mutta ei tässä mitään merkittäviä käytännön muutoksia ole tulossa. Ei Suomeen mitään ydinpommivarastoja rakenneta. Siinä ei olisi sotilaallisestikaan mitään järkeä.

– Ehkä Naton ydinasepelote hiukan paranee ja Suomen turvallisuus kehittyy niin kuin puolustusministeri tänään vakuutti. Mutta Venäjä varmasti sanoo jonkin ikävän sanan. Toisaalta Suomen suhteet Yhdysvaltoihin voivat parantua.

Uutta lakia voitaisiin soveltaa lähinnä poikkeustilanteissa.

– Voi tulla vaikka jokin ydinasevierailu tai kauttakulku, mutta en usko mihinkään kovin ihmeelliseen. Ja jos täällä käykin jokin ydinase, sitä ei julkisuuteen varmasti kerrota, Kallionpää arvioi Kymmenen uutisissa.

– Ydinasepelotteeseen liittyy ihan tietoinen epäselvyys, eli edes rauhan aikana ei haluta kertoa, missä ydinaseita on, missä ne liikkuvat, mitä niille kuuluu.

Kallionpään mukaan ydinasepelotteen idea on se, että aseita ei tarvitse käyttää.

– Samalla vakuutetaan, että niitä voidaan tarvittaessa käyttää. Sen pitäisi olla viimeinen pidäke, joka estää hyökkäyksen ydinpelotetta vastaan.

Häkkänen: Ehdoton ydinasekielto ei vastaa Suomen Nato-tarpeita

Asiasta kertoivat torstaina tiedotustilaisuudessa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sekä puolustusministeriö tiedotteessaan.

– Muutoksessa ei ole kyse sitä, että Suomi tavoittelisi alueelleen ydinaseita, tai että sellaista suunniteltaisiin Natossa. Syy ei myöskään ole Ranskan presidentin (Emmanuel Macronin) ydinpelotetta koskeva puhe tai Euroopassa käyty keskustelu, Häkkänen kertoi tiedotustilaisuudessa.

Muutoksia esitetään Suomen ydinenergia- ja rikoslakiin. Ehdoton ydinasekielto ei vastaa Suomen tarpeita Naton jäsenenä, sanoo Häkkänen.

– Suomen on maksimoitava turvallisuuttaan, jolle kriittisintä on Venäjän aiheuttama pitkäaikainen uhka, Häkkänen sanoi.

Venäjän vastalauseeseen varauduttu

Häkkäsen mukaan Suomen lainsäädäntö muutetaan esityksellä samanlaiseksi Naton valtavirran kanssa.

Esitys lakimuutoksesta lähetetään lausuntokierrokselle ja sitten eduskunnan käsittelyyn. Kansanedustajille tarjotaan turvaluokitetut tiedot asiasta perehdyttäväksi ennen päätöstä.

Valtionjohto on varautunut siihen, että Venäjä ilmaisee vastalauseen Suomen lakiesitykselle, kertoi Häkkänen.

Puolustusministerin mukaan Venäjä on yleensä esittänyt vastalauseen Suomen puolustuksellisista ratkaisuista. Hän lisäsi Venäjän tietävän, että Suomi on Naton jäsen ja että siihen liittyvät ydinaseet.

Lakiesitys ei nosta riskiä Venäjän sotilaallisiin toimiin vaan vähentää sitä, Häkkänen sanoo.

Häkkäsen mukaan Yhdysvaltoja on informoitu Suomen lakiesityksestä samaan tapaan kuin kaikkia muitakin liittolaisia.

Suomi on myös saanut kutsun Ranskan presidentin Emmanuel Macronin aloittamiin keskusteluihin ydinaseista, sanoi Häkkänen.

Valmistelu herätti soraääniä

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) kritisoi hallituksen tapaa valmistella asiaa ennen Häkkäsen tilaisuutta.

– Täytyy todeta se, että tämä prosessi ei ole mennyt kuin Strömsössä, vaan on pidetty enempi ulkosaariston puolella oppositiota. Vähän odotettiin, että tämän tyyppiset asiat käsiteltäisiin laajasti parlamentaarisessa yhteistyössä.

Myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman arvosteli hallituksen toimintatapaa.

– Meille tärkeää on, että isoja ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä Suomessa valmisteltaisiin hyvän, tuloksia tuottaneen konsensusperiaatteen mukaisesti mahdollisimman laajalla parlamentaarisella yhteistyöllä, Lindtman sanoi eduskunnassa toimittajille ennen Häkkäsen tilaisuutta.

Puolustusministeri Häkkäsen mukaan ydinaserajoituksia purkavaa esitystä ei käsitelty etukäteen parlamentaarisesti asian herkkyyden takia.

Häkkäsen mukaan valtionjohdossa päädyttiin siihen, ettei turvaluokitettuja tietoja jaeta etukäteen kaikille kansanedustajille. Viime kädessä eduskunta päättää lakiesityksestä.

Puolueista vasemmistoliitto ja SDP ovat jo ilmoittaneet, että ne vastustavat hanketta.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo puolueensa vastustavan hallituksen esitystä ydinaserajoitusten purkamisesta. Lindtmanin mukaan esitys irrottaisi Suomen Pohjoismaiden pitkän linjan ydinasepolitiikasta. Lindtman kertoi asiasta torstaina tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

