Turvallisuusalan opettaja ei anna puhtaita papereita Yhdysvaltain presidentin turvatoimille Washingtonissa.

Ampuja pääsi etenemään liian helposti ja liian pitkälle Washingtonin Hilton-hotellissa, turvallisuusalan opettaja Jari Stolt arvioi MTV:n Huomenta Suomessa. Stoltin mukaan presidentti Donald Trumpin turvatiimi kuitenkin onnistui tehtävässään.

– Jos ihminen pääsee turvatarkastuspisteelle useamman turvaringin läpi pitkän aseen kanssa, ei siitä voi puhtaita papereita antaa, Stolt toteaa.

Valkoisen talon kirjeenvaihtajille järjestetty vuosittainen juhlaillallinen oli jo käynnissä, kun epäilty pakeni turvamiehiltä kerrosta ylempänä. Hetkeä myöhemmin mies saatiin kuitenkin samassa kerroksessa kiinni, CNN kertoi.

CBS News kertoi, että epäilty jätti kirjallisen manifestin, joka viittasi selkeästi siihen, että hänen tarkoituksenaan oli ampua Trumpin hallinnon jäseniä.

Turva-asiantuntija Stoltin mukaan Hilton-hotellin arkkitehtuuri selittää, miten epäilty pääsi näinkin lähelle kohdettaan.