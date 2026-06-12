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Kymmenet tuhannet lapset elävät päihdeperheessä | MTV Uutiset



Kymmenet tuhannet lapset elävät päihdeperheessä ja kierre jatkuu – "Että ei tunnu niin helkkarin pahalta kaikki" 8:23 Julkaistu 34 minuuttia sitten Kati Hyttinen Suomessa jopa 100 000 lasta elää alkoholisti- tai huumeperheessä. Päihdelääkäri on nähnyt työssään ongelmien siirtyvän sukupolvien yli jopa neljänteen polveen asti. Päihteiden käytön ylisukupolvinen kierre syntyy ennen kaikkea kasvuympäristöstä – ei geeneistä – ja sen katkaiseminen vaatisi niin nykyistä napakampaa puuttumista asiaan kuin myös koko perheen samanaikaista hoitoa. Tätä mieltä ovat Mehiläisen päihdepalveluiden johtaja, ylilääkäri Kaarlo Simojoki ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen. – Lapsihan on perheensä tuotos, ja kun hän syntyy perheeseen, jossa on päihdekäyttöä, hän ottaa siitä mallia ja oppii sitä elämäntapaa; se tulee lapselle normaaliksi, Simojoki kuvaa Huomenta Suomessa. – Silloin se helposti johtaa siihen, että itsekin alkaa toteuttaa sitä tai säätelemään tunteitaan päihteillä. Lue myös: Ex-narkomaani Metta oli korvaushoidossa, kun tuli äidiksi: "Tämän ei pitänyt olla mahdollista" Simojoen mukaan ylisukupolvisuuden kierteet voivat olla hyvin pitkiä. – Minäkin hoidan parhaillaan neljännen sukupolven huumeiden käyttäjiä, kun ei ole saatu tässä yhteiskunnassa katkaistua sitä kierrettä. Yllättävä kohtaaminen auttoi Tarun pois päihteiden parista. Juttu jatkuu videon alla. 8:24

Taru Loikaksen tie vei narkomaaniperheestä muiden auttajaksi. Huomenta Suomen studiossa Tarun tarinasta puhuivat Taru Loikas ja kirjailija Outi Lepistö.

Ympäristön vaikutus geenejä suurempi

Geenien rooli päihderiippuvuuden synnyssä on Simojoen mukaan ympäristön vaikutusta pienempi.

– Geenit voivat ehkä tietynlaisen alttiuden tuoda, mutta ympäristö, yhteiskunta ja sosiaalinen lähipiiri ratkaisevat sen, toteutuuko alttius vai ei.

Simojoen mukaan noin miljoona suomalaista kärsii tavalla tai toisella läheisen alkoholin käytöstä. Huumeita on tarkasteltu vähemmän, koska ne ovat uudempi ilmiö.

– Mutta onhan tämä massiivinen ilmiö Suomessa eikä tarvitse kuin vähän keskustella vaikka omassa kaveripiirissä, tulee kyllä esille sitä sun tätä.

– Minun omissa potilaissanikin tarina on se, että jompikumpi vanhemmista on käyttänyt alkoholia. Ei ole välttämättä ollut väkivaltaa, mutta ei ole ollut läsnäoloa ja vanhemmuutta, kun vanhempi on hävinnyt päihteiden maailmaan. Sitä mallia lapsi näkee ja pyrkii myös niitä ikäviä tunteita päihteellä aikuistuttuaan poistamaan.

Suomessa jopa 100 000 lasta elää päihdeperheessä.MTV / Adobe Stock

Käänteentekeviä ihmisiä

Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen korostaa sitä, että ympärillä olevien ihmisten pitäisi herätä lapsen tai nuoren tilanteeseen.

– Se, mikä auttaa on se, että löytyy ihmisiä, jotka yrittävät nostaa nuorta. Siellä on joku opettajahahmo, siellä on harrastuksen ohjaaja, siellä on isovanhempi tai joku muu tärkeä ja läheinen ihminen, joka tuo ikään kuin näkökulman toisenlaiseen todellisuuteen. Että kaikki ei ole tällaista.

– Nämä ihmiset saattavat olla aivan käänteentekeviä. Lisäksi lapsen elämästä pitäisi kaivaa kaikki suojaavat tekijät, kuten urheilullinen lahjakkuus.

Lapset syyttävät usein itseään

Sinkkonen muistuttaa lapsen haavoittuvuudesta ja taipumuksesta ajatella, että kaikki paha on hänen syytään. Sen myötä tulevat itsetunto-ongelmat ja häpeäalttius.

– Päihteet ovat myös suoja, lääke sille, että ei tunnu niin helkkari pahalta kaikki.

– Minulla on terapianuori – minulla on jopa lupa kertoa hänestä – joka raivosi tunnilla, että kun hänen äitinsä retkahti, kun hän oli kolmen vanha, se johtui tietenkin hänestä, koska hän oli niin kauhea lapsi. Yksi psykoterapian ja muun hoidon tavoitteena on saada tämä ihminen tajuamaan, että todellakaan kyse ei ole hänestä.

Päihteettömiä paikkoja nuorille

Simojoen mukaan olisi yhteiskunnan velvoite huolehtia siitä, että lapsille ja nuorille on päihteettömiä paikkoja.

– Että urheilussa, koulussa ja muualla, olisi paikkoja, joissa päihdeperheessäkin elävä nuori pystyy olemaan turvallisesti ja tutustumaan toisenlaiseen aikuisuuteen.

Myös kodin seinien sisäpuolelle pitäisi yrittää päästä.

– Kyllähän ihmiset huomaavat, että on haasteita perheessä. Meillä on ehkä vähän kynnystä kysyä ja selvittää. Ymmärrän sen toisaalta. Moni ammattilainen sanoo, että kun levähtää syliin tosi iso vyyhti eikä järjestelmä toimi oikein, on parempi, että ei koske asiaan, koska jää muuten yksin sen kanssa.

– Mutta kyllä meidän yhteiskunnallamme olisi paljon enemmän tehtävää, että nuoret eivät jäisi tämmöiseen luuppiin, jossa päihdekäyttö ja -ongelma siirtyy sukupolvelta toiselle. Ennen kaikkea ajattelen niin, että jos lähdetään hoitamaan, hoidetaan koko perhettä synkronoidusti niin, että lopputulos on eheä, toimiva perhe.

Katso koko haastattelu jutun alussa olevalta videolta.