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Julkaistu 39 minuuttia sitten

Amerikkalaisturisti varoittaa jäätelövedätyksestä Roomassa. Amerikkalaisturistin lasku kahdesta jäätelöannoksesta Roomassa ylitti kansainvälisen uutiskynnyksen. Tapauksesta on uutisoinut muun muassa brittilehti The Guardian. Nicole Ann -niminen nainen varoitti jäätelöhuijauksesta vastikään Italian matkailuun keskittyvässä Facebook-ryhmässä. Julkaisuun on kertynyt jo yli 1000 kommenttia. 44 euroa kahdesta jäätelöannoksesta Nicole suosittelee julkaisussaan välttämään Roomassa Don Nino -nimistä jäätelöbaaria. Jos julkaisu ei näy, katso se täältä. – Pysähdyimme jäätelölle [gelato] ja pyysimme kahta pientä kuppia. Myyjä antoi melle kaksi pienintä kuppia ja sanoi, että niihin menee kolme palloa. Tämän jälkeen myyjä alkoi Nicolen mukaan lisätä erilaisia täytteitä, kuten cannoleja ja macaroneja antaen ymmärtää, että ne ovat ilmaisia. – Menimme maksamaan ja lasku oli 44 euroa kahdesta jäätelöstä. Kuulosti, että myyjä olisi sanonut 14 euroa, joten en edes tajunnut ennen kuin katsoin kuittia. Turistien vedätystä aivan varmasti. Jos julkaisu ei näy, katso se

täältä

.

Nicolen mukaan jäätelö ei loppujen lopuksi ollut edes kovin hyvää. Yrityksen tuoreimpien arvioiden perusteella täytteiden lisääminen ja niistä laskuttaminen vaikuttaisi olevan paikan yleinen toimintatapa.

"Tämä tapahtui meillekin"

Kommenttikentässä muutamat kertovatkin vastaavanlaisesta kokemuksesta Don Nino -jäätelöbaarissa.

– Tämä tapahtui meillekin. Näin listahinnan ja myyjä yritti veloittaa meiltä tuplat. Kieltäydyin maksamasta. Hän väitti, ettei ymmärrä minua, kun osoitin hintakylttiä. Minä ymmärrän ja puhun kelvollista Italiaa.

– Laitoin jäätelöt takaisin tiskille ja aloin puhua Facebookista, Tripadvisorista ja poliiseista samalla, kun otin paljon kuvia sisällä. Sitten omistaja tuli paikalle, sanoi myyjälle jotain murteella, jota en ymmärtänyt, ja veloitti meiltä jäätelöstä oikean hinnan.

Jäätelöbaarin Google-arviot kertovat myös karua kieltä paikasta.

– Vain ehdotus, mutta ehkä kannattaa lukea arvostelut ennen kuin kokeilet mitään paikkaa Euroopassa. Me teemme niin. En ole koskaan nähnyt arvosanaa 1,4. Se johtuu luultavasti siitä, että tuollaisten arvioiden saaneet paikat menevät yleensä nurin, eräs kommentoija muistuttaa.

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1:22 Jäätelötehtaan Heikki paljastaa selkeät tunnusmerkit.

Petra Tuominen MTV Uutiset Petra Tuominen työskentelee MTV Uutisissa ruokatoimittajana. Tuomisen vastuulla ovat Makuja-ruokasivuston uutiset ja reseptit sekä Huomenta Suomen ruokasisällöt. Voit olla Tuomiseen yhteydessä esimerkiksi ruoka-, juoma-, ravintola- ja reseptiaiheisiin juttuvinkkeihin liittyen.

Turisti varoittaa jäätelövedätyksestä Roomassa | Makuja | MTV Uutiset