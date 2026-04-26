Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisen ampumavälikohtauksesta epäillään kalifornialaista opettajaa.
Henkilö, jonka epäillään avanneen tulen Yhdysvaltain presidenttiparin isännöimällä illallisella Washinton Hilton -hotellissa, oli CNN:n mukaan 31-vuotias kalifornialainen opettaja ja videopelien kehittäjä.
Mies on nimeltään Cole Tomas Allen. CNN perustaa tietonsa julkisiin asiakirjoihin, lähteisiinsä ja sosiaaliseen mediaan.
Donald Trump julkaisi itse kuvan ampujasta kiinnioton jälkeen sosiaalisessa mediassa.
CNN:n mukaan epäilty asuu Kaliforniassa Los Angelesin esikaupunkialueella. Sosiaalisen median mukaan hän toimii osa-aikaisena opettajana yrityksessä, joka myy valmennuskursseja kokeisiin sekä yksityisopetusta.