Venäläisen somevaikuttajan Putin-videolla 30 miljoonaa katselua: "Minä en pelkää sinua"

Victoria Bonja otsikoi videonsa "vetoomus Putinille".

Venäläisillä ei ole keinoja purkaa tyytymättömyyttään poliittisesti, asiantuntija sanoo. Venäjän "psykologinen tila" voi olla muuttumassa, arvioi kansanedustaja profssori Jarmo Limnell (kok.). Syy ei ole mikään yksittäinen tapahtuma. Kyse on siitä, etteivät venäläiset esimerkiksi pääkaupunki Moskovassa enää pääse karkuun sotaa. Tämä on ongelma, sillä Kremlin tavoite on ollut pitää sota näennäisesti kaukana, eikä päästä sitä lähelle niin sanottuja tavallisia venäläisiä. Nyt Venäjän ongelmat ovat alkaneet kasaantua. Nettiyhteyksiä suljetaan, ukrainalaisia drooneja lentää Moskovan taivaalla, lentokentät ovat harva se päivä kiinni ja turvallisuusjärjestelyt kaduilla lisääntyvät. – Sota ei näyttäydy venäläisille vain kaukaisena rintamana Ukrainassa, vaan asiana, joka alkaa tuntua omassa arjessa, Limnell sanoo. Tilanne ei enää Kremlin hallinnassa Tilanne ei ole totutulla tavalla hallinnassa. Tarkemmin sanoen se ei enää näytä olevan totutulla tavalla Kremlin hallinnassa. Presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoikin Ukrainan "vähän painostaneen" Venäjää sen jälkeen kun presidentti Vladimir Putin väitti sodan olevan "tulossa päätökseensä". Myöhemmin Zelenskyi kyllä tarkensi, ettei usko Putinin tavoittelevan sodan päättämistä. Piikki oli silti selvä. Jos tilannetta vertaa vaikka vuoden takaiseen, sujuu sota Ukrainan näkökulmasta paremmin. – Kremlin viesti venäläisille on pitkään ollut selkeä: valtio hallitsee tilanteen, turvallisuus toimii ja elämä jatkuu normaalina vaikeuksista huolimatta, Limnell sanoo.

– Siksi juuri Moskovan alueelle kohdistuvilla iskuilla on suuri symbolinen merkitys. Ne rikkovat kuvaa täydellisestä kontrollista, hän jatkaa.

Turvallisuuden tunne koetuksella

Ukrainan hyökkäysten psykologisen vaikutuksen strateginen merkitys voi olla merkittävämpi kuin iskujen välitön sotilaallinen vaikutus, Limnell sanoo.

Kyse on ihmisten turvallisuuden kokemuksesta, ei vain hyökkäyksistä fyysisiin kohteisiin.

Ukrainan alkuviikon iskuissa eri puolille Venäjää kuoli ainakin neljä ja haavoittui toistakymmentä ihmistä. Drooneja osui myös siviilikohteisiin. Presidentti Zelenskyi kuvaili hyökkäyksiä "oikeutetuiksi".

Sotahistoriassa kokonaisia kaupunkejakin tuhonneet ilmahyökkäyskampanjat ovat epäonnistuneet vastarinnan murtamisessa. Venäjäkään ei ole pystynyt merkittävästi vaikuttamaan vuosia jatkuneilla ilmaiskuillaan Ukrainan puolustustahtoon.

Ukrainan ja Venäjän tilanne toki eroaa toisistaan. Siinä, missä Ukraina taistelee itsenäisyydestään, sotii Venäjä yhä "erikoisoperaatiota".

Voisi olettaa, että jälkimmäisessä tapauksessa vastaiskuja kestetään heikommin. Venäjän tappioiden sietokyky tosin yllätti esimerkiksi Ukrainan asevoimien entisen komentajan Valeri Zaluzhnyin.

Venäläisvaikuttajalta vetoomus

Venäjällä yhteiskunnan psykologisen tilan merkitys ymmärretään, Limnell toteaa.

Siitä kertoo halu ja tarve hallita kansalaisia. Keinoina ovat esimerkiksi nettisulut, ankara sotapropaganda ja kriittisten äänien vaientaminen.

Kriittistä ääntään avasi äskettäin venäläinen vaikuttaja Viktorija Bonja, 46, jolla on pelkästään Instagramissa yli 13 miljoonaa seuraajaa.

Bonja varoitti huhtikuussa julkaistussa videossa suoraan presidentti Putinia.

– Kansalaiset pelkäävät sinua, mutta meidän ei pitäisi pelätä. Minä en pelkää sinua. Olen venäläinen, tämä on minun maani. Sinä olet presidenttimme, mutta on paljon asioita, joita et tiedä. Mielestäni meidät kansalaiset ja sinut erottaa valtava muuri, Bonja sanoi.

– Tiedätkö, mikä on riski? Että ihmiset eivät enää pelkää, että heitä painetaan kasaan kuin kierrettyä jousta. Jonain päivänä tuo jousi ponnahtaa, hän jatkoi.

Videon saateteksti on "vetoomus Vladimir Putinille kaikilta välittäviltä kansalaisilta". Sitä on katsottu yli 30 miljoonaa kertaa.

Bonja ei kritisoi videolla suoraan sen enempää Putinia kuin sotaakaan. Bonjan video on luonteeltaan "hyvin venäläinen", arvioi Carnegie Russia Eurasia Centerian johtaja Alexander Gabuev.

– En liioittelisi sen vaikutusta. Hän toivoo Putinin sovittelevan asiat. Hyvin venäläinen tapa. Hyvä tsaari, pahat pajarit, on syvällä oleva ajattelumalli, Gabuev arvioi MTV Uutisille.

Gabuevin mukaan tosiasia kuitenkin on, että Kremlin tutkaan on ukrainalaisdroonien lisäksi ilmestynyt viime kuukausina Bonjan viestin kaltaisia kielteisiä merkkejä tyytymättömyydestä.

"Ennuste jopa huonompi"

Vaikka Venäjän "psykologinen tila" heikkenisi maan taloustilanteen tapaan, ei se suinkaan tarkoittaisi vallanvaihtoa, saati sitten järjestelmän muuttumista, Gabuev toteaa.

Gabuev sanoo, ettei luota venäläisiin tilastoihin, mutta niiden trendejä kannattaa silti seurata. Oli kyse sitten talouskasvusta, valtionvelasta tai inflaatiosta, osoittavat jotakuinkin kaikki keskeiset Venäjän talouden tunnusmerkit väärään suuntaan.

– Lyhyen ajan ennuste on kielteinen ja pitkän ajan ennuste jopa huonompi, Gabuev summaa.

Vaikka hinnat ovat nousseet ja ruokakauppojen hyllyjen tyhjyyttä on ollut vaikea sivuuttaa, eivät venäläiset ole lähteneet kaduille. Tämä ei ole Gabuevin mukaan mikään ihme, sillä autoritäärinen järjestelmä on viestittänyt kansalaisilleen hyvin tehokkaasti, että protestoinnin rima on todella korkealla.

Sota Ukrainassa ei ole toistaiseksi aiheuttanut suurempia protesteja. Vähäiset mielenilmaukset helmikuussa 2022 taltutettiin pidätyksillä ja väkivallalla.

Suurin eräänlainen kansan pulssin mittaus tehtiin ensimmäisen suurhyökkäysvuoden syksyllä, jolloin sadat tuhannet venäläiset lähtivät maasta liikekannellepanon vuoksi. Iso osa heistä ei ole koskaan palannut.

– Vaikka kritiikki nyt kasvaisi, ei oikein ole keinoja, miten se voitaisiin purkaa poliittisesti. Vodka-paukkujen ohessa kavereille valittaminen tai puolisolle kotona avautuminen eivät vielä muuta maata, Gabuev sanoo.

