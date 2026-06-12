Elinkeinoelämän valtuuskunnan kyselyn mukaan suomalaset kannattavat Euroopan yhteistä ydinasepelotetta ja Naton nykyistä ydinasepelotetta.
Suurin osa suomalaisista pysyisi ydinasepelotteen piirissä, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore kysely.
Kyselyn mukaan suosituimpia vaihtoehtoja ovat Euroopan yhteinen ydinasepelote ja Naton nykyinen ydinasepelote. Suomen omaa ydinasetta kannattaa viisi prosenttia suomalaisista. 13 prosenttia jättäytyisi kokonaan ydinasepelotteen ulkopuolelle.
Täysimittaisessa sodassa Venäjää vastaan sotilaallista apua odotettaisiin ennen kaikkea Ruotsilta, Virolta ja Norjalta.