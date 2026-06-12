Etelä-Afrikan maalivahti Ronwen Williams antoi vaarallisen syötön eteensä Yaya Sitholelle. Kasvot päin maalivahtia ollut keskikenttäpelaaja otti pitkän kosketuksen, Meksikon Erik Lira juoksi ahnaasti riistoon ja Julian Quinones viimeisteli maalin perään veskarin längistä.
2:13Meksiko huudatti kotiyleisöä MM-kisojen avausmaalilla – studio analysoi tilanteen.
49. minuutilla nähtiin ensimmäinen ulosajo, kun Sithole kaatoi läpiajoon päässeen Brian Gutierrezin.
67. minuutilla Meksiko iski ottelun toisen osumansa. Roberto Alvarado keskitti ja Raul Jimenez puski pallon rysään (video artikkelin ylälaidassa).
Kallonmurtuman vuonna 2020 kokenut meksikolainen tuuletti kotiyleisön edessä maaliaan tunteikkaasti, kädet kohti taivasta nostaen ja näytti olleen kyyneleidenkin partaalla.
Etelä-Afrikan ahdinko vain syveni joukkueen toisesta punaisesta kortista. Varsinaisen peliajan viimeisellä kympillä ulos passitettiin Themba Zwane, joka huitoi pallotonta vastustajaa pelitilanteen ulkopuolella päähän.
Se ei kuitenkaan jäänyt ottelun viimeiseksi ulosajoksi. Meksikokin sai yhden, kun Cesar Montes taklasi lisäajalla Khuliso Mudaun kumoon.
Matsia kommentoinut MTV Urheilun asiantuntija Mehmet Hetemaj päivitteli, ettei tule ihan heti mieleen kolmen punaisen kortin ottelua. Moisia ei ihan tuon tuosta nähdä.
1:44Jo kolmas punainen kortti MM-avaukseen – Meksikon Cesar Montes hölmöili ulosajon lisäajalla.
Meksiko on kuulunu MM-kisojen vakiokalustoon, kun taas Etelä-Afrikan edellinen kerta MM-tasolla oli sen kotiturnauksessa 2010.
Etelä-Afrikka kohtaa seuraavaksi Tshekin ensi viikon torstaina, Meksiko pelaa ensi viikon perjantaina Etelä-Koreaa vastaan.