Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella on ammuttu laukauksia. Presidentti Trump puolisoineen evakuoitiin paikalta ja ampuja on otettu kiinni.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja hänen puolisonsa Melania Trump on evakuoitu paikalta kesken Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisen Washingtonissa.

Presidenttipari ja muita hallinnon edustajia vietiin pois juhlasalista sen jälkeen, kun salissa oli kuulunut kovia pamahduksia.

Paikalla ammuttiin laukauksia, kertovat muun muassa silminnäkijät ja uutistoimisto AFP:n toimittajat.

Presidenttipari on kunnossa. Epäilty on pidätetty.

Yhdysvaltain presidentin evakuointi illalliselta Washingtonissa 25. huhtikuuta.

Trump: Turvamiestä ammuttiin

Presidentti Trump on kommentoinut tapausta tapahtumien jälkeen. Trumpin mukaan yhtä turvamiestä ammuttiin illallisen yhteydessä, ja tämä selvisi hengissä luotiliivin ansiosta.

Salainen palvelu on osaltaan kertonut tutkivansa ampumista turvatarkastusalueen yhteydessä.

Trumpin mukaan varapresidentti J. D. Vance ja muut paikalla olleet hallinnon edustajat ovat niin ikään kunnossa.

Paikalla ollut Ylen kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki kertoo Ylen mukaan, että hän kuuli laukausten ääniä lähellä pöytää, jossa hän istui. Reunamäen mukaan laukaukset eivät kuuluneet sisältä juhlasalista vaan salin oven ulkopuolelta hotellin käytävästä.