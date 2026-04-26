Washingtonissa tapahtunut ampumatapaus on herättänyt kysymyksen siitä, onko poliittinen väkivalta yleistymässä Yhdysvalloissa.
Kansainvälisen politiikan asiantuntijan Risto E.J. Penttilän mukaan poliittisen väkivallan normalisoituminen on liian vahva sana Washingtonin ampumistapauksen yhteydessä.
–Mutta näyttää siltä, että se (väkivalta) ei Donald Trumpin kohdalla enää ole yhtä yllättävää.
Penttilä kertoo, että poliittinen väkivalta ja murhat ovat Yhdysvalloissa lievässä nousussa.
– Viime vuonna viisi poliittista murhaa, mutta ei mitään järisyttävää. Kyllä se näyttää siltä, että se on aika lailla Trumpiin sidottu ilmiö, Penttilä toteaa.
Tänään Trump oli hyvin sovinnollinen ampumatapauksen jälkeen. Penttilä arvelee, että Trumpin sovinnollisuus tuskin kestää kauaa. Penttilän mukaan Trumpin tapa provosoida ihmisiä on osasyy siihen, että nykyinen ilmapiiri on päässyt syntymään.
– Ja se on saanut tämmöiset yksittäiset hullut liikkeelle.
"Salaliittoteorioista ei pääse eroon"
Joissakin salaliittoteorioissa on pohdittu, että Trumpiin kohdistuneet vahingoittamisyritykset olisivat lavastuksia.
Penttilän mukaan salaliittoteoriat ovat kiinteä osa kaikkea Amerikan poliittista keskustelua ja niistä ei enää päästä eroon millään.
– Vaikka en tiedä mitään faktoja asiasta, niin voin kyllä väittää, että nämä eivät ole Trumpin kavereita, jotka ovat liikkeellä, vaan kyllähän nämä ovat yksittäisiä hulluja.