Penttilän mukaan salaliittoteoriat ovat kiinteä osa kaikkea Amerikan poliittista keskustelua ja niistä ei enää päästä eroon millään.

Tänään Trump oli hyvin sovinnollinen ampumatapauksen jälkeen. Penttilä arvelee, että Trumpin sovinnollisuus tuskin kestää kauaa. Penttilän mukaan Trumpin tapa provosoida ihmisiä on osasyy siihen, että nykyinen ilmapiiri on päässyt syntymään.

– Viime vuonna viisi poliittista murhaa, mutta ei mitään järisyttävää. Kyllä se näyttää siltä, että se on aika lailla Trumpiin sidottu ilmiö, Penttilä toteaa.

– Ja nythän (turvatoimia) oli jo kiristetty niin paljon, että ei päässyt tämä yrittäjä samaan tilaan.

– Se on nyt pohjamudissa ja tässä ei ollut läheltä piti tilannetta. Enemmän luulen, että tulee sääliä ja harmitellaan sitä, että tilanne on päässyt näin pahaksi Yhdysvalloissa.