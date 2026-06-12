Jalkapallon MM-kisojen toisessa ottelussa Etelä-Korea ja Tshekki tasasivat pisteet lukemin 1–1. A-lohkon ottelu pelattiin Meksikon Guadalajarassa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Maalittoman ensimmäisen puoliajan jälkeen kamppailua hallinnut Etelä-Korea oli ehtinyt laukoa Tshekin maalia kohti peräti neljä kertaa – etunenässä maan suurin jalkapallotähti Son Heung-min. Tshekin maalivahti oli kuitenkin heti turnauksen alussa huippuvireessä.