Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin evakuointi Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illalliselta tallentui videolle.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump evakuoitiin Washington Hilton -hotellista nopeasti sen jälkeen, kun juhlasalin ulkopuolelta kuului laukausten ääniä sunnuntaina aamuyöllä Suomen aikaa.
Aseistautuneet turvamiehet ympäröivät nopeasti Trumpin ja saattoivat tämän ulos.
Salissa olevan yleisön joukosta nousee videolla esiin muitakin turvamiehiä, ja ihmisiä kehotetaan pysymään matalana.
Käynnissä oli Valkoisen talon kirjeenvaihtajille järjestetty vuosittainen juhlaillallinen, johon istuva presidentti perinteisesti osallistuu.