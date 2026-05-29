Droonisodankäyntiin erikoistunut Jyri Kosola vieraili MTV uutiset Livessä.

Kaksi ihmistä loukkaantui lievästi Venäläisen droonin törmättyä kerrostaloon Romaniassa Galatin kaupungissa lähellä Ukrainan rajaa. Romanian mukaan kyseessä on harhautunut drooni eikä olut tarkoitettu hyökkäykseksi Romaniaa vastaan. Ukrainan ja Venäjän välinen droonisota läikkyy yhä useammin myös EU- ja Nato-maiden alueelle.

MTV Uutiset Liven studiossa vieraili droonisodankäyntiin perehtynyt entinen puolustusvoimien tutkimusjohtaja insinöörieversti evp. Jyri Kosola.

Kosolan mukaan Romanian tapahtumat eivät ole kovin poikkeuksellisia.

– Tämä on osa sitä modernia sodankäyntiä ja kimmokkeita syntyy, Kosola toteaa.

Romania on Naton jäsenmaa ja julkisuudessa on jo spekuloitu sillä, pitäisikö Naton 4. artikla aktivoida, eli Naton jäsenmaiden kokoontua keskustelemaan tilanteesta. Kosola ei usko, että Nato lähtisi tekemään sotilaallisia vastatoimenpiteitä.

Hänen mukaansa jälkikäteen on hankala todistaa, oliko isku tahallinen vai vahinko, ja syitä voi olla monia. Droonin päätymisessä sota-alueelta Romaniaan saattaa olla kyse tarkoituksella ohjelmoidusta lennokista, teknisestä viasta, ohjelmistoviasta taikka häiriötilanteesta.

– Syitä on monenlaisia ja ehkä se yhdistelmä, että jos motivaatio puuttuu, niin silloin se todennäköisesti ei ole tahallinen.