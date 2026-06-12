Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat torstaina nousussa sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump sanoi peruvansa uudet iskut Iraniin.
Pörssipäivän päätteeksi teollisuusindeksi Dow Jones oli 1,9 prosentin nousussa. Laaja-alainen S&P 500 oli vuorostaan 1,8 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq 2,5 prosenttia plussalla.
Trumpin puheiden jälkeen raakaöljyn hinnat lähtivät kumpikin selvään laskuun. Illalla Suomen aikaa Brent-laadun barrelihinta oli noin 90 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laatu noin 88 dollarissa.
Lue myös: Trumpin mukaan sopimus Iranin kanssa allekirjoitetaan mahdollisesti viikonloppuna, Iranin mukaan mitään ei ole päätetty
Aasiassa pörssit avautuivat nousussa
Aasiassa on nähty pörssinousuja ainakin Japanissa ja Etelä-Koreassa.
Japanissa Nikkei 225 -indeksi oli aamun kaupankäynnin yhteydessä noin neljän prosentin nousussa. Etelä-Koreassa taas Kospi-indeksi oli liki kahdeksan prosenttia plussalla.
Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla on kohentanut muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin torstainen päätös perua uudet iskut Iraniin.