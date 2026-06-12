Carolina Hurricanes voitti Vegas Golden Knightsin NHL:n viidennessä finaalissa lukemin 4–2 ja siirtyi ottelusarjassa 3–2-johtoon. Sebastian Aho iski NHL-uransa ensimmäisen finaalimaalin tärkeään paikkaan.
Vegas vastasi Raleigh’ssa alkutahdeista, kun Pavel Dorofeyev osui vajaan seitsemän minuutin kohdalla ylivoimalla. Tasoituksesta vastasi ensimmäisen erän puolivälin jälkeen jokaisessa finaalissa tähän asti osunut Jordan Staal.
Osuman myötä Staal sivuaa NHL:n kaikkien aikojen pisintä maaliputkea Stanley Cupin finaaleissa. Viiden finaaliottelun maaliputkeen ovat yltäneet historiassa Staalin lisäksi vain Yvan Cournoyer (1973), Jean Beliveau (1956), Maurice Richard (1951) ja Cyclone Taylor (1918).
Toisessa erässä Carolinan Andrei Svechnikov vei Hurricanesin ylivoimalla 2–1-johtoon. Sebastian Aho väläytti taitojaan erän loppuhetkillä, kun suomalainen otti Sean Walkerin syötön luistimella haltuun ja nosti kiekon näyttävästi maalin kattoon.
Maali oli Aholle kuluvien pudotuspelien viides ja NHL-uralla ensimmäinen finaalimaali.
9:44Maalikooste: Nikolaj Ehlers ja Andrei Svechnikov johtivat Carolinan 4–2-voittoon