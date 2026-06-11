Yhdysvallat uhkaili Irania uusilla iskuilla, mutta Trumpin mukaan ne on nyt peruttu.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo peruneensa Iraniin täksi illaksi suunnitellut iskut.
Trump uhkaili aiemmin, että Yhdysvallat iskee torstaina voimakkaasti Iraniin.
Trump perustelee päätöstä sillä, että keskustelut Iranin kanssa ovat edenneet Iranin korkeimmalle johdolle.
Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään.
Trumpin mukaan Yhdysvallat ja sen kumppanimaat Lähi-idässä, kuten Israel, Arabiemiraatit, Qatar ja Turkki, ovat hyväksyneet neuvottelujen viimeiset kohdat.
Trumpin mukaan Yhdysvaltojen merisaarto Irania vastaan kuitenkin jatkuu, kunnes Lähi-idässä on päästy sopuun asti.
Hormuzinsalmi avoin liikenteelle
Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus sanoo Hormuzinsalmen olevan edelleen avoinna liikenteelle. Sen mukaan kauttakulku on avoinna kaikille aluksille, jotka eivät riko Yhdysvaltojen saartoa Irania vastaan.
Komentokeskus sanoo viestipalvelu X:ssä, että sadat alukset ovat kulkeneet salmen kautta kahden viime kuukauden aikana. Se myös sanoo Hormuzinsalmen olevan Yhdysvaltojen eikä Iranin kontrollissa.
Iranin asevoimat sanoi viime yönä Yhdysvaltojen iskujen jälkeen, että Hormuzinsalmi on kokonaan suljettu liikenteeltä.
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Iran varoitti Yhdysvaltoja
Iranin keskussotilasjohdon komentaja varoitti Lähi-idän sodan laajenemisesta, jos Yhdysvallat tekee uudelleen iskuja Iraniin.
Komentaja varoitti lausunnossaan, että jos Yhdysvallat hyökkää taas Iraniin, turvattomuus alueella lisääntyy ja Iranin vastaus on aiempaa ankarampi.
Juttua muokattu kello 20.55: Lisätty Trumpin kommentteja.
Juttua muokattu 11.6. kello 20.50: Trump perui Iranin iskut.