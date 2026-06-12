Pitkään koomassa pidetty Thaimaan prinsessa menehtyi.
Thaimaan prinsessa Bajrakitiyabha on kuollut 47-vuotiaana, kertoo maan hovi BBC:n mukaan.
Prinsessa kuoli torstaina kello 19.48 paikallista aikaa Chulalongkornin sairaalassa, kertoo Thaimaan hovi tänään julkaistussa tiedotteessa.
Prinsessa oli ennen kuolemaansa ollut koomassa yli kolme vuotta.
Prinsessa lyyhistyi joulukuussa 2022 ulkoiluttaessaan koiriaan. Lääkärien mukaan syynä oli vakava sydämen rytmihäiriö, jonka aiheutti mykoplasmainfektio sydämessä.
Tämän vuoden toukokuun loppupuolella kerrottiin, että prinsessan tila oli heikentynyt.
Prinsessa Bajrakitiyabha oli vanhin kuningas kuningas Rama X:n, eli Maha Vajiralongkornin seitsemästä lapsesta.
Prinsessan tila heikkeni hoidosta huolimatta vähitellen, palatsi kertoo.