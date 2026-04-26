MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja kertoo, että Washingtonin ampumatapaus on kauhistuttanut ja kummastuttanut Yhdysvalloissa.

Aseistettu mies yritti tunkeutua presidentti Donald Trumpin isännöimille toimittajaillallisille Washingtonissa.



Mies rynni läpi tilaisuuden hotellin turvatarkastuksen, mutta hänet taltutettiin pian. Ammuskelussa haavoittui yksi salaisen palvelun agentti.

Epäilty, 31-vuotias kalifornialaismies, on pidätetty.

Kuvassa ampumisesta epäilty 31-vuotias mies.

MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppisen mukaan ampumisen jälkeen monella yhdysvaltalaisella ensimmäinen kysymys oli, että miten tällaista voi jälleen tapahtua.

Karppinen toteaa, että tässä vaiheessa ei tiedetä, oliko tapaus seurausta siitä, että Trump on niin kansaa jakava presidentti vai siitä, että salaisen palvelun turvatoimet pettävät yhä useammin.

– Varmuudella voi tässä vaiheessa sanoa kuitenkin sen, että näyttää siltä, että Yhdysvalloissa poliittisesta väkivallasta on tullut arkipäivää.

Karppinen kertoo, että Yhdysvaltain viranomaisten huolena on nyt se, että joku muu inspiroituu vastaavanlaisesta yrityksestä.

Trump otti hyvin sovittelevan sävyn tapahtumien jälkeen. Karppinen toteaa, että aikaisempien ampumisyritysten jälkeen Trumpin sovittelevuutta ei kauaa kestänyt.