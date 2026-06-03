Britanniassa on noussut kohu poliisin toiminnasta tapauksessa, jossa puukotuksen uhri kuoli.
18-vuotiaan Henry Nowakin viimeisiksi sanoiksi jäivät "en saa henkeä". Hän toisti sitä poliiseille toistuvasti maatessaan käsiraudoissa sen jälkeen, kun häntä oli puukotettu kotimatkalla.
Lukuisat mediat, kuten BBC, ovat julkaisseet videon viime joulukuussa tapahtuneesta tilanteesta. Uhrin perhe on antanut luvan nauhoitteen julkaisemiseen.
Video sisältää järkyttävää materiaalia eikä sovi herkimmille katsojille.
Video todistaa, että Nowak kertoo poliisille joutuneensa puukotetuksi. Poliisi ei ota Nowakin sanomaa todesta vaan toteaa ensin puukotuskohdasta kyseltyään "I don’t think you have mate". Vapaasti suomennettuna tämä tarkoittaa "enpä usko, kaveri".
Mahdollisten vammojen etsiminen jää poliisien osalta aluksi siihen, että toinen kohottaa nopeasti Nowakin paidanhelmaa.
Nowak kuoli myöhemmin vammoihinsa. Hänellä oli useita puukoniskuja jaloissaan ja yksi sydämessään.
Perheen syvä suru
Videosta syntyy vaikutelma, että poliisipartio on asettunut tilanteessa Nowakin puukottaneen ja sittemmin teosta elinkautiseen tuomitun Vickrum Digwan puolelle.
Digwa oli ilmeisesti valehdellut poliisille joutuneensa Nowakin tekemän rasistisen hyökkäyksen kohteeksi.
Uhrin perhe on kutsunut poliisin toimintaa epäinhimilliseksi ja halventavaksi.
– Henry kertoi poliiseille yhdeksän kertaa, ettei pystynyt hengittämään. Hän kertoi heille neljä kertaa, että häntä oli puukotettu. Henryä vedettiin pitkin maata, hänen kätensä pakotettiin selän taakse ja hänet laitettiin käsirautoihin, uhrin isä Mark Nowak on sanonut BBC:n mukaan.