– Henry kertoi poliiseille yhdeksän kertaa, ettei pystynyt hengittämään. Hän kertoi heille neljä kertaa, että häntä oli puukotettu. Henryä vedettiin pitkin maata, hänen kätensä pakotettiin selän taakse ja hänet laitettiin käsirautoihin, uhrin isä Mark Nowak on sanonut BBC:n mukaan.

18-vuotiaan Henry Nowakin viimeisiksi sanoiksi jäivät "en saa henkeä". Hän toisti sitä poliiseille toistuvasti maatessaan käsiraudoissa sen jälkeen, kun häntä oli puukotettu kotimatkalla.

Kun poliisit kertoivat Nowakille, että tämä pidätetään pahoinpitelystä epäiltynä, Nowak ei enää vaikuttanut reagoivan.

Kuolemansyytutkijoiden mukaan Nowak olisi kuollut vammoihinsa riippumatta siitä, miten nopeasti apua olisi saatu.

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– Tämä on todellinen tragedia ja olen pahoillani, että he eivät kyenneet pelastamaan Henrya sinä iltana, ja olen pahoillani, että Henry laitettiin käsirautoihin ja pidätettiin hänen menettäessään tajuntansa, apulaispoliisipäällikkö Robert France kommentoi BBC:n mukaan.