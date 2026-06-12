Pörssissä on määrä tänään Suomen aikaan iltapäivällä alkaa kaupankäynti avaruusyhtiö SpaceX:n osakkeilla. Yhtiön on perustanut miljardööri Elon Musk, josta saattaa listautumisen myötä tulla maailman ensimmäinen biljonääri eli henkilö, jonka varallisuus ylittää 1 000 miljardia dollaria.
SpaceX tunnetaan muun muassa avaruusraketeista ja Starlink-satelliitti-internetjärjestelmästä. SpaceX omistaa myös Muskin tekoäly-yhtiön xAI:n.
Karkeasti arvioituna noin miljoonasta suomalaisesta rahastosijoittajasta tulee todennäköisesti välillisesti myös SpaceX:n omistajia rahastojensa kautta, jos ne sijoittavat yhdysvaltalaismarkkinoille.