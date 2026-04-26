CBS News kertoo, että Washingtonissa kirjeenvaihtajien illalliselle pyrkinyt epäilty ampuja jätti kirjallisen manifestin.
Viranomaiset kertovat uutiskanavalle, että manifesti viittaa selkeästi siihen, että epäilty olisi ottanut kohteekseen Trumpin hallinnon jäseniä.
Viranomaiset ovat myös kertoneet, että epäillyllä oli lailliset luvat aseisiin, jotka hänen hallustaan löydettiin.
CNN:n mukaan epäilty ei ollut aiemmin herättänyt viranomaisten huomiota. Tapahtumapaikalla hotellivieraana olleen miehen taustat oli lyhyesti tarkistettu osana normaaleja turvallisuuskäytänteitä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo Fox Newsille, että epäilty ampuja ei ollut lähellä päästä sisälle juhlatilaan.
Trumpin mukaan manifesti osoittaa, että kyseessä oli "sairas jätkä". Trumpin mukaan epäillyn perhe oli tietoinen tämän vaikeuksista. Trumpin mukaan epäilty oli hautonut suurta vihaa jo jonkin aikaa.
Trumpin mukaan turvatoimien järjestäminen juhlapaikkana toimineessa hotellissa oli haasteellista. Hänen mielestään nyt kaikki tietävät, miten kipeästi Valkoisen talon uutta juhlatilaa tarvittaisiin.