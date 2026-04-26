Nämä hetket Washingtonin ampumisessa herättävät ihmetystä 7:01 Ampumavälikohtaus keskeytti Donald Trumpin tilaisuuden – tämä tapahtumista tiedetään. Julkaistu 49 minuuttia sitten Sanna Voltti sanna.voltti@mtv.fi Varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa aseistautunut mies juoksi kesken Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisen hotellin turvatarkastuksen läpi ja avasi tulen. Vielä ei ole täysin varmaa, kohdistuiko murhayritys presidentti Donald Trumpiin. Mediassa leviävät videot ovat herättäneet runsaasti spekulaatiota sosiaalisessa mediassa. Presidentti Donald Trump evakuoitiin Washingtonissa Hilton-hotellissa järjestetystä kirjeenvaihtajaillallisesta, kun aseistautunut mies murtautui turvatarkastuksen läpi ja avasi tulen. Tapaus sattui varhain sunnuntaina, ja valvontakameravideo näyttää hyökkääjän yllättäneen turvahenkilöstön hetkellisesti. Mies on tunnistettu 31-vuotiaaksi Cole Tomas Alleniksi. Hän on kalifornialainen opettaja ja videopelien kehittäjä, ja on opiskellut muun muassa hyvämaineisessa California Institute of Technologyssa (Caltech). Presidentti Trump sanoi tapahtuneen jälkeen pitämässään puheessa, että hänen tämänhetkisten tietojensa mukaan kyseessä oli "yksinäinen susi", eli ampuja toimi yksin. Tilanteessa haavoittui yksi salaisen palvelun agentti, joka on sittemmin päässyt sairaalasta kotiin. Nämä hetket ennen ampumista ja sen aikana ovat herättäneet huomiota sosiaalisessa mediassa muutenkin kuohuttavan tapahtuman ympärillä. Lue myös: Trump evakuoitiin Valkoisen talon illallisella – epäilty ampuja kertoi, mitä tavoitteli teollaan "Laukauksia ammutaan" Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt esiintyi Fox Newsin haastattelussa ennen illallista.

Leavitt puhui muun muassa Trumpin tulevasta puheesta, joka luonnollisesti jäi pitämättä. Hän kuvaili presidenttiä sanomalla tämän olevan "ready to rumble", eli valmis toimintaan tai jopa rähinään.

Perään hän lisäsi jälkikäteen ajatellen epäonnistuneen sanavalinnan:

– Presidentin puhe tänään tulee olemaan klassista Donald J. Trumpia. Se tulee olemaan hauska, viihdyttävä, ja huoneessa tullaan ampumaan laukauksia.

Leavitt viittasi todennäköisesti räväkkään ja iskevään puheeseen, mutta sanavalinta oli tietenkin epäonninen ja on herättänyt paljon huomiota sosiaalisessa mediassa tapahtumien jälkeen.

Jo Trumpiin aiemmin kohdistunutta salamurhayritystä Pennsylvanian Butlerissa vuonna 2024 on joissakin yhteyksissä epäilty lavastetuksi, muun muassa koska haava Trumpin korvassa vaikutti paranevan nopeasti. Tällaisille väitteille ei kuitenkaan ole esitetty vahvistettua näyttöä.

Trumpin kannatus nousi tuon tapauksen jälkeen, ja on arvioitu, että tapahtuma vahvisti hänen asemaansa ja jopa varmisti hänen vaalivoittonsa.

Viime aikoina presidentin kannatus on kuitenkin ollut todella huono, noin 33–39 prosenttia kyselyistä riippuen. Trumpin kannatusta ovat heikentäneet muun muassa Epstein-kohu, Iranin sota sekä kohonneet elinkustannukset Yhdysvalloissa.

Sosiaalisessa mediassa kyynisimmät ovat esittäneet arvioita, joiden mukaan uusin välikohtaus voisi liittyä huomion siirtämiseen muista aiheista tai sympatian lisäämiseen presidenttiä kohtaan.

Väitteitä ei tietenkään voida vahvistaa.

Vance kiidätettiin pois, Trump istui paikallaan

Toinen kysymyksiä herättänyt video on kuvattu heti laukausten jälkeen.

Videolla varapresidentti J. D. Vancen turvamies vetää hänet nopeasti ylös penkistä ja vie turvaan. Samalla videolla näkyy, kuinka presidentti Donald Trump istuu kauempana eikä reagoi heti tilanteeseen. Vasta hetken kuluttua aseistautuneet poliisit ja turvamiehet kiirehtivät hakemaan myös hänet turvaan.

Video on herättänyt ihmetystä siitä, miksi salaisen palvelun ensisijaisesti suojelemaa henkilöä, eli presidenttiä itseään, ei kiidätetty turvaan ensimmäisenä. Myös Trumpin reaktio on herättänyt kysymyksiä, jopa huvitusta.

Trump esiintyi tapahtuneen jälkeen hyvin rauhallisena ja kertoi halunneensa jatkaa illallista, mikä ei kuitenkaan toteutunut. Hän puhui myös sovittelevaan sävyyn.

Trump kuvaili, kuinka ampumavälikohtaus tapahtui tilaisuudessa, joka oli omistettu sananvapaudelle, sillä paikalla oli runsaasti toimittajia.

– Tämän illan tapahtumien valossa pyydän, että kaikki amerikkalaiset sitoutuvat sydämestään yhteiseen asiaan ja ratkaisevat erimielisyytensä.

– Huoneessa oli republikaaneja, demokraatteja, sitoutumattomia, konservatiiveja, liberaaleja ja progressiivisia. Paikalla oli ennätyksellinen määrä ihmisiä. Siellä oli rakkautta ja yhteenkuuluvuutta – katsoin ympärilleni ja liikutuin.

Jos kaikki yritykset lasketaan mukaan, kyseessä on jo kolmas yritys viedä henki presidentti Trumpilta. On siis luonnollista, että spekulaatiot ja teoriat lentävät, varsinkin kun emme tiedä epäillystä vielä paljoa.

Tapahtumien kulku ja yksityiskohdat tarkentuvat edelleen, ja viranomaiset jatkavat tapauksen tutkintaa.