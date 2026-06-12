Vuonna 2026 maailmaan muodostunee massiivinen sääilmiö, eli "Godzilla" El Niño, joka vaikuttaa myös Suomeen.

Forecan meteorologi Joanna Rinteen mukaan niin kutsutun super-El Niñon muodostuminen tänä vuonna näyttää ennusteiden mukaan yhä todennäköisemmältä.

Rinne kirjoittaa Forecan blogissa, että sääilmiön ennusteet tämän vuoden lopulle ovat muuttuneet kuukausi kuukaudelta villimmiksi.

– Alkaa näyttää siltä, että kyseessä ei ole ainoastaan tavallista voimakkaampi El Niño, vaan voi olla, että tuleva El Niño on voimakkuudeltaan jopa ennätyksellinen, hän jatkaa.

El Niño on luonnollinen ilmiö, jossa Tyynenmeren trooppisen vyöhykkeen meriveden pintalämpötila nousee, mikä muuttaa laajasti sääoloja koko maailmassa.

Etelässä enemmän vettä, pohjoisessa enemmän lunta ja vähemmän pakkasta

Suomessa on Rinteen mukaan valtavasti erilaisia säähän vaikuttavia tekijöitä ja luonnollista kausivaihtelua, joten tällaisen Godzilla El Niñoksikin kutsutun sääilmiön vaikutukset hautautuvat paljolti näiden alle.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kyseinen sääilmiö vaikuttaisi Suomeen, mutta vaikutuksia on vain tavallista vaikeampaa tunnistaa.

Kun Godzilla El Niñon yhdistää ylempänä ilmakehässä vaikuttavaan stratosfäärin sääsykliin nimeltään Quasi-biennial oscillation, niin ensi talvesta voi Suomessa tulla Rinteen mukaan ”lauhanlainen”.

– Polaaripyörre on vahva ja hyvinvoiva, mikä tarkoittaa etelässä vähemmän kylmän ilman purkauksia.