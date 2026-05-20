MTV:n ex-kirjeenvaihtaja: Trump on "raiskannut" Washingtonin

Päivi Sinisalon mukaan presidentti ei saa kajota Washingtonin kaupunkiin.

Julkaistu 43 minuuttia sitten

MTV Uutisten ex-kirjeenvaihtajan mukaan Trumpin median haukkumisen taustalla on isompi tavoite. Toimittaja Päivi Sinisalo, 69, ehti seurata Yhdysvaltoja aitiopaikalta käsin kolmella vuosikymmenellä. Nykyään Lontossa vaikuttavan MTV Uutisten entisen kirjeenvaihtajan tie Amerikkaan kävi aikoinaan ex-puolison kautta. – Lähdin silloisen miehen työn perässä Yhdysvaltoihin. Muutimme Wisconsiniin 90-luvulla. Meillä oli kaksi lasta ja mieheni matkusteli paljon. Halusin perehtyä perusteellisesti Amerikkaan ja aloin lukea paljon sanomalehtiä ja seurata televisiosta. – Pidin "antennit ulkona", jotta saisin käsityksen siitä, miten tämä maa oikein toimii, Sinisalo kertoo. Sinisalo muistelee, että raskasta kirjeenvaihtajan työssä oli aikaero Suomeen verrattuna. Uutisista kun piti yleensä raportoida koti-Suomeen paikallista aikaa keskellä yötä. – Myös se niin sanottu "virallinen puoli" vei työajasta paljon. Vierailut, puheet, tilaisuudet. Iso osa ajasta meni siihen, eikä siihen, että "haahuilisi" vain etsimässä juttuaiheita jossain. Valkoista taloa ei saisi muuttaa noin vain presidentin hetken mielijohteesta, Sinisalo ajattelee. Washington D.C. on "raiskattu" Hän kertoo seuraavansa yhä aktiivisesti Yhdysvaltain politiikkaa ja sen kiemuroita. – Onhan se mielenkiintoista, että kun minä lopetin työt, kirjeenvaihtajien kysyntä romahti sosiaalisen median myötä. Mutta Donald Trumpin tullessa valtaan paikan päällä tehtävää toimittajan työtä kohtaan on alettu taas osoittaa kiinnostusta.

Päivi Sinisalo asuu nykyään Lontoossa.

Sinisalo kuvailee vuosia antoisiksi, mutta ei haikaile enää takaisin Yhdysvaltoihin.

– Tämä on journalistisesti älyttömän kiinnostavaa aikaa. Myös masentavaa. Moni kollegani ja tuttavani on halunnut muuttaa pois Washingtonista surkean ilmapiirin vuoksi.

Sinisalon mukaan pääkaupunki näyttää nykyään mauttomalta. Trump on tehnyt Washingtoniin hirvittäviä muutoksia, jotka eivät näyttäydy kaupungin eduksi.

– Washington D.C. on Yhdysvaltojen käyntikortti ja tietyllä tavalla suojeltu keskusta. Jos historiallisia monumentteja ryhdytään muuttamaan haluamansa laisiksi, ja rakennetaan isoja uusia rakennelmia, se on kulttuuritaustan “raiskaamista”. Myös Trumpin rakennuttamat korkeat lipputangot ovat minusta järkyttäviä, Sinisalo kuvailee.

Tämän lisäksi Trump on herättänyt kohua erilaisten kullattujen koristeiden, taulujen ja muiden sisustuselementten lisäämisellä Valkoisen talon käytäville. Trump on myös taistellut uuden juhlasalin rakentamisesta Valkoiseen taloon, mutta rakennustyöt on toistaiseksi keskeytetty.

– Sen ei pitäisi olla hänen käsissään, millaisia muutoksia Valkoiseen taloon tehdään, vaan kongressi päättää.

Sinisalon mukaan Washington on ollut aina hyvin virallinen kaupunki. Turisteille on tarjolla erilaisia monumentteja ja museoita.

– Turisteillehan se kaupunki on nopeasti nähty. Kerrottakoon, että jo vuoden 2001 terrori-iskun jälkeen Washingtoniin rakennettiin lukuisia turvaesteitä, jotka rumensivat kaupunkikuvaa.

Washingtoniin tuotiin kultainen WC-pönttö. Sen tarkoitus on kritisoida presidenttiä./All Over Press

"Näyttää ihan sirkukselta"

Kun Sinisalo selaa ja katsoo uutisia nykyään rapakon toiselta puolelta, herää hänessä aito huoli. Median kohtelu Yhdysvalloissa on muuttunut täysin niistä ajoista, kun hän toimi Washingtonissa kirjeenvaihtajana.

Sinisalo ehti nähdä Bill Clintonin, George W. Bushin ja Barack Obaman ajan Amerikan. Kun Donald Trump astui valtaan, Valkoisen talon mediatilaisuuksista on kadonnut kaikki järjestys ja kunnioitus.

– Se näyttää ihan sirkukselta verrattuna siihen, mitä se oli aikoinaan. Mediaa ei arvosteta. Se on nykyään vihollinen, joka pitää saada kuriin keinolla millä hyvänsä, Sinisalo kertoo.

Se, että ilmapiiri on muuttunut ja median edustajia suoranaisesi nolataan, haukutaan ja hiljennetään, on Sinisalon mukaan osa isompaa tavoitetta.

– Tämä on osa kehitystä, jolla perinteinen media pyritään rapauttamaan lopullisesti. Muutokset ovat jo nyt menneet niin syvälle, että niitä alkaa olla vaikea purkaa myöhemmin, Sinisalo pohtii huolestuneena.

Sinisalo lisää, että demokraattisella puolueella on tässä tilanteessa myös peiliin katsomisen paikka.

– Demokraattinen politiikka oli närästänyt kansalaisia jo pitkään. Se, että Trumpista tuli presidentti, oli näpäytys siihen. Yhdysvallat on saanut sitä, mitä se on tilannutkin.

Moni media pelkää joutuvansa Trumpin mustalle listalle ja täten menettävänsä toimiluvan.IMAGO/MediaPunch/ All Over Press

Perinteinen media pelkää Trumpia

Sinisalon mukaan Yhdysvalloissa on tapahtunut viime vuosina iso muutos median seuraamisessa.

Trumpin kannattajat eivät seuraa enää valtamedioita, vaan heillä on ihan omat vaihtoehtoiset kanavat tiedonhankitaan.

Youtube, X, Instagram ja Facebook työntävät kuluttajille sisältöä, jotka vain vahvistavat poikkinaisia mielipiteitä.

– Kahtiajako on nykyään vieläkin syvempi. Ihan kuin olisi olemassa kaksi aivan erilaista todellisuutta. Voi olla, että joillain alueilla edes valtamedioiden paikallisuutiset eivät tavoittele enää Trumpin kannattajia, Sinisalo kertoo.

Sinisalo arvioi, että perinteinen mediakaan ei pysty tällä hetkellä aidosti haastamaan presidenttiä. Vaikka pystyisikin, Trumpin kannattajat eivät näitä juttuja lue tai kuuntele.

– Lisäksi perinteinen media näyttää myös hieman pelkäävän Trumpin hallinnon kostotoimia, oikeusjuttuja ja toimilupien perumisia, Sinisalo jatkaa.

Mitä kysyisit Trumpilta?

Sinisalon mukaan Yhdysvalloissa eletään nyt totaalista kaaoksen aikaa. Kaaoksen luoja Trumpin perimmäisenä pyrkimyksenä hän näkee oman varallisuutensa kasvattamisen.

– Mahdollisimman paljon valtaa ja varallisuutta itselle, perheelle ja lähipiirille. Hän on kahminut sitä jo valtavia määriä. Näyttää siltä, että taitavat mennä Trumpin omat ja liittovaltion rahat sekaisin.

Muun muassa talouslehti Forbesin mukaan Trumpin varallisuus on paisunut kuluvalla presidenttikaudellaan kolminkertaiseksi, yli 6.1 miljardiin dollariin. Moni on epäillyt presidentin Truth Social -päivitystensä sekä muiden yllättävien ulostulojen tarkoitusperiä, sillä ne ovat heilauttaneet huomattavasti markkinoiden pörssikursseja.

Sinisalo kertookin, että demokratian pelisääntöjä venytetään nyt tavalla, jollaista ei ole aiemmin nähty.

– Tämä poliittinen halvaus on pelottavaa, kukaan ei tunnu pystyvän tekemään mitään. Sinisalo kertoo.

Sinisalo on sitä mieltä, että keskiverto amerikkalainen ei herää todellisuuteen, ellei se ala näkyä selvästi omassa kukkarossa.

– Yleisin eurooppalaisen väärinkäsitys Yhdysvalloista on, että ulkopolitiikka kiinnostaisi kovasti äänestäjiä. Ei pidä paikaansa, amerikkalainen tekee päätöksensä oma lompakko edellä. Sisäpolitiikka ratkaisee, hän kertoo.

Sinisalon mukaan Euroopassa asia on taas päinvastoin.

– Euroopassa katsotaan enemmän naapureita ja koko maailman tilannetta, hän tuumii.

Jos Sinisalo pääsisi Yhdysvaltain presidentin kanssa saman pöydän ääreen kysymään yhden kysymyksen, mikä se olisi?

– Miksi presidentti vihaatte niin syvästi tuulivoimaa ja muuta vihreää energiaa?

