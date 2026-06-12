Häärijä-hahmostaan tunnettu Tomi Häppölä kuvailee Käärijän ja kitaristi Jukka Sorsan olevan hänelle henkireikiä, joiden kanssa jaetaan ilot ja surut. Tunteista puhuminen ei kuitenkaan ole aina ollut itsestäänselvää.

Artisti Käärijän eli Jere Pöyhösen aisaparina ja kaksoisolentona Häärijänä tutuksi tullut Tomi Häppölä on innoissaan tulevista kuukausista. Kesällä hänet pitää viime vuosien tapaan kiireisenä Käärijän kesäkiertue, jonka jälkeen luvassa on pitkälle loppuvuoteen jatkuva Euroopan-kiertue.

– Meillä on aika kova rumba käynnissä. Kesä-, heinä- ja elokuun menemme noin kolme keikkaa per viikko, ja myös ulkomaita on mukana. Syyskuun lepäämme ja lokakuussa alkaa Euroopan-kiertue, jossa on tällä hetkellä 25 kaupunkia, hän luettelee.

Käärijä ja tämän tiimi saavuttivat hiljattain merkkipaalun, kun he vetivät uransa toistaiseksi suurimman keikan Helsingin Veikkaus Arenalla. Häppölä puhuu areenakeikasta ja Käärijästä sydän täynnä ylpeyttä.

– Olen Jerestä ylpeä. Se, mitä hän on tehnyt, mistä hän on lähtenyt ja mihin päätynyt. Veikkaus Arena oli loppuunmyyty, ja kaikki artistit, jotka hänellä siellä oli... sinun on pakko olla hyvä tyyppi, että saat tuollaisen artistikattauksen mukaasi, hän sanoo.

Käärijä ja Häärijä keikalla vuonna 2024.