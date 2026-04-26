Aseistettu mies juoksi kesken Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisen hotellin turvatarkastuksen läpi ja avasi tulen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump evakuoitiin kesken hotellissa järjestetyn Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisen, kun useilla aseilla varustettu mies ryntäsi turvatarkastuksen läpi ja avasi tulen.

Välikohtaus sattui Washingtonissa Hilton-hotellissa varhain sunnuntaina Suomen aikaa.

Julkaistulla valvontakameravideolla näkyy, kuinka epäilty ampuja ryntää hotellin turvatarkastuksen läpi ja yllättää turvamiehet hetkellisesti. Videon voi katsoa jutun alusta.

Välikohtauksen jälkeen toimittajille puhunut Trump sanoi, että yksi laukaus osui turvamieheen, mutta tämä selvisi hengissä hyvän luotiliivin ansiosta.

Teosta epäillään 31-vuotiasta kalifornialaista opettajaa ja videopelien kehittäjää, joka otettiin kiinni. Uutiskanava CBS:n mukaan mies on kertonut viranomaisille halunneensa ampua Trumpin hallinnon virkamiehiä.

MTV:n ulkomaantoimittaja Janne Hopsu avasi aiemmin tänään, mitä tapahtumista tiedettiin.

