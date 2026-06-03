Kommentti: Tältä nöyryytykseltä Putin ei voi enää piiloutua

Ukraina oli yöllä ja aamulla iskenyt Venäjälle yli 350 droonilla. Eikä mihin tahansa syrjäiseen kylään, vaan kolmeen kohteeseen Pietarissa. Useita ihmisiä loukkaantui ja infrastruktuuria vaurioitui.

Pietarin keskustassa nousi keskiviikkoaamuna massiivinen savupatsas kullattujen kupoleiden keskellä. Kristuksen ylösnousemuksen katedraali eli osuvasti nimetty Verikirkko erottui siluettina mustan savun läpi.

Putin umpikujassa

Pitkään sota Ukrainassa näyttäytyi tavallisille venäläisille kaukaisena ja jossain määrin hienona asiana, jota saattoi seurata televisiosta ja mediasta. Venäjä "yritti vapauttaa Ukrainan natseista", kuten asia valtion mediassa esitettiin, ja samalla laajentaa imperiumiaan.

Arjessa pietarilaiset ja moskovalaiset saattoivat keskittyä tavallisiin asioihin ja unohtaa sodan.

Tänä vuonna tähän on tullut merkittävä muutos. Ukraina on iskenyt Moskovaan, Pietariin ja syvälle Venäjän sisämaahan. Iskut ovat kiihtyneet. Venäläisiä on kuollut ja loukkaantunut, lentoliikenne eri venäläiskaupungeissa on ajoittain ollut pysähdyksissä, ilmahälytykset ovat soineet.

Putin alkaa olla todella kiperässä tilanteessa, umpikujassa selkä seinää vasten. Miten lopettaa sota menettämättä kasvojaan, kun Venäjä ei ole saavuttanut Ukrainassa haluamiaan tavoitteita?

Venäläisten tyytymättömyys alkaa poreilla pinnan alla sitä enemmän, mitä lähemmäs sota tulee tavallista elämää ja arkea. Tähän mennessä pääasiassa syrjäkylien miehiä on värvätty rintamalle tykinruoaksi, mutta nyt myös eliitti ja isojen kaupunkien kansalaiset voivat alkaa herätä horroksestaan.