Ukrainan näyttävä isku Pietariin on puukko Putinin sydämeen kansainvälisen talousfoorumin avajaispäivänä, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Anna Egutkina.
Pietarin keskustassa nousi keskiviikkoaamuna massiivinen savupatsas kullattujen kupoleiden keskellä. Kristuksen ylösnousemuksen katedraali eli osuvasti nimetty Verikirkko erottui siluettina mustan savun läpi.
Ukraina oli yöllä ja aamulla iskenyt Venäjälle yli 350 droonilla. Eikä mihin tahansa syrjäiseen kylään, vaan kolmeen kohteeseen Pietarissa. Useita ihmisiä loukkaantui ja infrastruktuuria vaurioitui.
24:48Tämä Pietarin iskusta tiedetään. Keskustelemassa MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki sekä ulkomaantoimittaja Jouko Luhtala.
Miljoonat pietarilaiset heräsivät ilmahälytykseen, jyrinään ja räjähdyksiin. Sota lävähti kertaheitolla venäläisten silmille, eikä edes Venäjän presidentti Vladimir Putin enää voi piilottaa sitä.
MTV Uutisten Pietarista tavoittama lähde kertoo, ettei kaupungissa näkyvää öljyterminaalin palosta leviävää savupatsasta saa kuvata. Muuten vankila saattaa äkkiä kutsua tai vähintään lompakko keventyä sakkojen muodossa.