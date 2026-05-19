Kuorma-autojen tankkauspisteen automaattiin asennettiin maksukorttien kopiointiin sopiva laite Vantaalla maanantaina.
Neste Truck Vantaa Siltamäen maksupäätteeseen oli kiinnitetty maksukorttien kopiointiin sopiva laite, poliisi kertoo. Poliisi ei osaa sanoa, kauanko laite oli ollut asennettuna automaattiin tai onko laitteita asennettu myös muihin polttoaineautomaatteihin.
– Laitteistolla on todennäköisesti yritetty kopioida kuljetusliikkeiden maksukortteja, joita saatetaan myöhemmin käyttää polttoaineiden hankintaan, poliisi kertoo tiedotteessa.
Poliisi kehottaa kuljetusyrityksiä tarkistamaan polttoainelaskunsa tulevien laskutuskausien yhteydessä mahdollisten epäselvien tankkausten osalta. Maksukortti on syytää uusia, jos epäilys kortin kopioinnista on herännyt.