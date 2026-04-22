Poliisi avasi MTV Uutisille tarkemmin, miksi helmikuun alussa kadonnut mies löytyi tapettuna turkulaisparvekkeelta vasta huhtikuun puolessavälissä.
Poliisi on vanginnut 43-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä 44-vuotiaan miehen taposta.
Uhri löytyi maanantaina epäillyn kerrostaloasunnon parvekkeelta Turun Varissuolta. Uhrin epäillään kuolleen väkivallan seurauksena katoamispäivänään 4. helmikuuta.
Lounais-Suomen poliisi etsi kadonnutta miestä heti tuoreeltaan. Jo tutkinnan aikana poliisin tietoon tuli useita huhuja, joiden mukaan mies olisi joutunut henkirikoksen uhriksi.
– Tutkinnassa tehtiin läpimurto vasta viime viikon lopulla, kun selvisi, missä mies oli viimeksi havaittu, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tommi Kosunen MTV Uutisille.
Tutkinnassa poliisi onnistui selvittämään tarkkaan kadonneen miehen liikkeet ja häntä koskevat havainnot.
– Viimeinen havainto miehestä tehtiin Varissuolla sijaitsevasta yksityisasunnosta katoamispäivänä eli 4. helmikuuta, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tommi Kosunen kertoi tiedotteessa.
Kosusen mukaan ruumis löytyi kerrostalon 2. kerroksessa olleen asunnon parvekkeelta.
Poliisi ei tutkinnallisista syistä kommentoi, millä tavalla ruumis oli mahdollisesti piilotettu. Tutkinnanjohtaja Kosusen mukaan parvekkeelle ei ollut näköyhteyttä ulkopuolelta, mutta ruumis on voitu haistaa pihalta talon ulkopuolelta.
Ruumiin hajuja on todennäköisesti kuitenkin kitkenyt lämpötila. Helmikuu oli hyvin kylmä, joten ruumista säilytettiin ensi viikot käytännössä pakastelämpötiloissa.
– Rikoksesta epäilty ja uhri tunsivat toisensa, ja epäilty on myöntänyt kuulustelussa tehneensä teon riidan seurauksena, Kosunen kertoo.
Poliisi ei tässä vaiheessa pysty kommentoimaan henkirikoksen tapaa. Teosta epäilty mies vangittiin tänään todennäköisin syin epäiltynä taposta.