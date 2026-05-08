Poliisi on saanut valmiiksi ja siirtänyt syyteharkintaan Helsingin Malminkartanossa tapahtuneen murhan tutkinnan.
Henkirikos tapahtui helmikuussa. Poliisin mukaan noin 70-vuotiaan avioparin välillä syntyi illalla riita muun muassa raha-asioista.
Myöhemmin yöllä mies heräsi ja löi nukkuvaa vaimoaan useita kertoja pajavasaralla päähän. Nainen kuoli saamiinsa vammoihin.
Poliisi sai hälytyksen Malminkartanossa sijaitsevaan yksityisasuntoon lauantaina 7. helmikuuta iltapäivällä, kun uhrin omaiset soittivat hätäkeskukseen.
Miestä epäillään murhasta. Poliisi kertoi aiemmin tutkineensa henkirikosta tällä nimikkeellä, koska teko oli tehty erityisen raa’alla ja julmalla tavalla.
MTV Uutisten tietojen mukaan Helsingin käräjäoikeus määräsi viime kuussa miehen mielentilan tutkittavaksi.
