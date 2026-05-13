Kotkan henkirikoksesta epäilty kotkalaismies on vangittu.
Poliisi tutkii asiaa murhana rikoksen tekotavan ja kokonaisarvostelun perusteella. Epäillyn rikoksen tekovälineenä käytettiin poliisin mukaan teräasetta.
Poliisin mukaan niin epäillyllä kuin uhrilla ei ole aikaisempaa rikoshistoriaa.
MTV Uutiset kertoi eilen, että murhasta epäilty on 1970-luvulla syntynyt mies, joka on päivätöidensä ohella kirjoittanut useamman kirjan.
Hän on pyrkinyt vaikuttamaan myös paikallispolitiikassa ja on kirjoittanut mielipiteellisiä tekstejä.
Rikoksen uhri on MTV Uutisten tietojen mukaan miehen venäläistaustainen vaimo, joka on tehnyt uransa kuvataiteen saralla. He asuivat samassa osoitteessa.
Poliisi on aiemmin kertonut, että se epäilee miehen tappaneen keski-ikäisen naisen viime viikon lauantain ja sunnuntain välisenä yönä yksityisasunnossa Kotkan Karhuvuoressa.
Poliisi sai tapahtuneen tietoonsa hätäkeskukseen tulleen puhelun kautta.