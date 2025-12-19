Äidin ja kolmen lapset ruumiit löytyivät makuuhuoneesta.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen onnettomuusselosteesta paljastuu uusia tietoja neljän ihmisen hengen vaatineesta traagisesta tulipalosta Savonlinnan Louhella itsenäisyyspäivänä.

Hätäkeskus sai ilmoituksen suuresta rakennuspalosta Hattukalliontiellä itsenäisyyspäivän aamuna kello 8.04. MTV Uutisten tietojen mukaan taposta epäilty 22-vuotias mies osallistui naapurin soittamaan hätäpuheluun.

Palopaikalle lähetettiin kahdeksan yksikköä Savonlinnan, Kerimäen, Enonkosken ja Mikkelin paloasemilta.

Ensimmäiset yksiköt saivat hälytyksen kello 8.06 ja matkalla kohteeseen ne olivat kello 8.08. Ensimmäinen yksikkö oli perillä Hattukalliontiellä kello 8.22. Tehokas pelastustoiminta alkoi tästä neljä minuuttia myöhemmin kello 8.26.

Tehtävät palopaikalla kestivät tuntikausia, sillä viimeiset yksiköt olivat takaisin asemillaan tai kuittasivat tehtävät päättyneeksi vasta kello 17.25.

22-vuotias mies ei loukkaantunut palossa

Selosteen mukaan tulipalon syttymiskohdan arviointi oli mahdotonta, koska palo oli jo täyden palon vaiheessa pelastuslaitoksen saapuessa paikalle.

Tulipalossa kuoli talossa asunut 20-vuotias nainen ja hänen kolme pientä lastaan. Kuolleet lapset olivat juuri kolme vuotta täyttäneet kaksospojat ja 1-vuotias poika.

Lasten 22-vuotiasta isää epäillään palossa kuolleiden lasten ja heidän äitinsä tapoista. Hän kiistää rikokset. Mies on tällä hetkellä vangittuna.

Selosteen mukaan onnettomuudessa oli osallisena viisi henkilöä, joista yksi eli tässä tapauksessa palon sytyttämisestä epäilty 22-vuotias mies ei saanut tilanteessa minkäänlaisia vammoja.

Äidin ja lasten ruumiit löytyivät makuuhuoneesta. Selosteen mukaan kuolema oli palokuolema.

Ei tietoa alkusammutuksesta

Siitä ei ole tietoa, oliko asunnolla alkusammutuskalustoa tai yritettiinkö alkusammutusta.

Pelastuslaitokselle ei selvinnyt paikan päällä palon syttymissyy tai tarkka syttymispaikka, mutta pelastajille heräsi kuitenkin epäilys siitä, että tulipalossa saattoi olla kyse mahdollisesta tahallisuudesta tai laiminlyönnistä. Syynä tähän oli kuolema, vakava henkilövahinko ja huomattava omaisuusvahinko. Pelastuslaitos antoi tästä ilmoituksen suullisesti paikalla olleelle poliisipartiolle.

Tulipalosta epäilty mies väittää, että lasten äiti olisi herättänyt hänet tulipalon sytyttyä. Hän kertoo päässeensä paloa pakoon. Mies ei ollut kirjoilla palotalossa, mutta palossa kuolleen naisen isä kertoi aiemmin MTV Uutisille, että mies vietti paljon aikaa perheen luona.

Lasten äiti ja isä olivat olleet yhdessä runsaat viisi vuotta vuodesta 2019 lähtien. He eivät olleet kihloissa tai naimisissa, mutta kuolleet lapset olivat kaikki heidän yhteisiä.

Epäillyllä aiempaa rikostaustaa

Taposta epäillyllä miehellä on aiempaa rikostaustaa. Mies on tuomittu lastensa äidin vuosina 2022 ja 2023 tapahtuneista pahoinpitelyistä.

Vuonna 2023 mies tuomittiin raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Rikokset tapahtuivat syyskuussa 2019, jolloin mies oli 16-vuotias.

Mies on myös tuomittu useamman kerran ajo-oikeudetta ajamisesta, viimeksi tänä vuonna.

Poliisi ei ole toistaiseksi kommentoinut mitenkään sitä, onko palon syttymissyystä saatu jo tutkinnassa lisätietoa.