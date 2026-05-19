Sami Pajari on ollut tällä kaudella kovassa iskussa rallin MM-sarjassa. Kausi alkoi Pajarilta kehnosti Monte Carlon osakilpailussa, mutta Ruotsin MM-rallista lähtien Toyotan suomalaiskuski on ollut hyvässä lennossa.

Pajari otti neljä perättäistä palkintokorokepaikkaa Ruotsista, Keniasta, Kroatiasta ja Kanariansaarilta. Viides oli lähellä Portugalissa, mutta rengasrikko pudotti hänet kolmossijalta seitsemänneksi sorakisan päätöspäivänä.

Toyotan apulaistallipäällikkö Juha Kankkunen arvioi, että Pajari voisi taistella jopa mestaruudesta, jos kaikki palaset loksahtavat oikeille paikoilleen. Pajari vetää itse hillitympää linjaa, kun puheenaiheena on MM-titteli.

– Se on vähän sellainen arka aihe, Pajari tunnustaa MTV Urheilulle.

– En ole hirveästi miettinyt sitä. Tavallaan on tylsää aina sanoa, että tekee vain parhaansa. Mutta periaatteessa siitähän tässä lopulta on kyse. Olen koko ajan yrittänyt tehdä sen parhaan, mihin pystyn.

Pajari on nostanut tänä vuonna huomattavasti suoritustasoaan viime vuodesta, jolloin hän vielä opiskeli MM-sarjan pääluokan ja Toyotan Rally1-auton metkuja.

– Yhtäkkiä Kanarian jälkeen huomasimme, että olimme sarjassa kolmantena. En muuttaisi omassa tekemisessäni mitään, ajanpa sitten mestaruudesta tai en, Pajari tuumii.

Pajarilla ei ole vielä mitään pakottavaa tarvetta hakea mestaruutta. Hän kuuluu edelleen pääluokan keltanokkakerhoon, ja hänen päätavoitteensa on asetettu useamman vuoden päähän.

– Se (mestaruus) on vähän sellainen sivutuote. Jos kulkee, niin ehkä niitä voittojakin alkaa tulla. Ja sitten voisi olla ainakin mestaruuskamppailussa mukana. Mutta sekin kuulostaisi hienolta, jos voisi ajaa jostain mitalista, ehdottomasti, Pajari sanoo.

– Jos muuten homma natsaa, niin sitten voisi katsoa näitäkin asioita.

Pajari on MM-sarjassa viidentenä, kun takana on kuusi osakilpailua. Matkaa MM-sarjan kolmostilaan hänellä on vain 14 pistettä.

Seuraava osakilpailu ajetaan ensi viikolla Japanissa.

